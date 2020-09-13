Ocon: "Artık araca güvenebiliyorum"

Renault pilotu Esteban Ocon, sıralama turlarının son bölümüne kalmayı başarmış olmasına rağmen, son bölümde hata yaptı ve seansı 10. sırada tamamladı.

Fransız sürücü, spin attığı için zaman turu kaydedemedi.

Ocon, "Araç iyi şekilde çalıştı. Üçüncü antrenman ve sıralama turları arasında en iyi dengeyi yakaladık ve araçta çok fazla güvene sahiptim ve tempoyu yükselttim."

"Seansın ilk iki bölümünde her şey yolunda gitti ve ama son virajda bir hata yaptım. Son bölümde iyi bir tur atabileceğimi biliyordum. Denemeye karar verdim ve biraz aşırıya kaçtım. Bu pistte hatalarınızın bedelini ödüyorsunuz. Ama burada geçiş yapmak zor olsa bile pozisyonları geri kazanma şansı olacak. Başlangıçtaki olaylardan mümkün olduğunca yararlanmalıyız."

"Umarım iyi bir yarış olur ve bu, hoş bir sürpriz olur. Hızlı virajlar birbirini takip ettiği için öndeki aracı kovalamak zor. Formula 3'te araçlar birbirine oldukça yakındı, DRS sayesinde çok fazla geçiş oldu . Formula 2'de farklı lastikler var ve bugün güvenlik araçları da vardı. Bu yüzden yarışlar ilginçti. Neler olacağını göreceğiz. Bu yıl, tahminlerimizin çoğu gerçekleşmedi. Her şey olabilir. Bu yüzden yarın bir şansımız olabileceğini düşünüyorum."

"Şahsen kendime bakarsam, bazen araç ile bazı problemlerim oldu ve kendimi yeterince rahat hissetmedim. Bu yıl bazı yönlerden sorunlar vardı, ama bu hafta sonu öyle değil. Direksiyon başında çok rahattım."

"Sıralama turunda aynı hızdaydık, zorlayabildim çünkü araca güveniyordum. Araçtaki hızımızdan ve gelişimimizden çok memnunum. Bu hafta sonu güçlü olduğumuzu düşünüyorum."