Başiskele'de Süpermoto ve MotoMini heyecanı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'nin sezondaki 4. ayağı, ikinci kez Başiskele'de düzenlendi.
Başiskele Belediyesi'nin desteğiyle Motor Sporları Gelişim Pisti'ndeki yarışlarda sporcular; Open, 85cc, 65cc, 50cc ve Mini50cc kategorilerinde yarıştı.
Uluslararası Motosiklet Federasyonu koordinesindeki FIM MotoMini Türkiye Serisi'nin ilk yarışında Enes Çağan Çakır birinci, Mikail Sertkaya ikinci ve Beray Satıcı üçüncü oldu.
Ohvale Türkiye destekli ikinci yarışta ise podyumun ilk sırasına Mikail Sertkaya çıktı. Sertkaya'yı Demir Doğan ikinci, Yusuf Aras İlhan ise üçüncü olarak takip etti.
Genç sporcuların yarıştığı, Ohvale Türkiye ve Anlas iş birliğiyle düzenlenen Anlas MiniGP 110 Serisi'nin 4 yarışını da Zayn Sofuoğlu kazandı.
Open
- Onur Işık (EMK)
- Mecit Taha Işık (EMK)
- Yasin Işık (EMK)
85cc
- Celal Çeltik (YMK)
- Çağatay Çoklar (EMK)
- Alp Burak Albayrak (SMYRNA)
65cc
- Aslan Osmanpaşaoğlu (ENDIST)
- Ahmet Orhan Karık (SMYRNA)
- Yusuf Aras İlhan (KARTEPE)
50cc
- Abdülhamid Bostanoğlu (Ferdi)
- Atlas Pars Pehlivan (SMYRNA)
- Muhammed Taha Güven (Ferdi)
50cc Mini
- Rüzgar Ceyhan (BMD)
- Miran Durmuş (İZMOK)
- Atakan Boyracı (EMC06)
Anlas MiniGP 110
1.Yarış
- Zayn Sofuoğlu
- Alparslan Davran
- Altan Kazım Ali Güneş
2.Yarış
- Zayn Sofuoğlu
- Abdülhamid Bostanoğlu
- Altan Kazım Ali Güneş
3.Yarış
- Zayn Sofuoğlu
- Alparslan Davran
- Abdülhamid Bostanoğlu
4. Yarış
- Zayn Sofuoğlu
- Alparslan Davran
- Abdülhamid Bostanoğlu
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Aston Martin, Belçika'daki ilk antrenman seansına Crawford'u çıkaracak
Başiskele'de Süpermoto ve MotoMini heyecanı
Toprak: “Türk taraftarlara iyi bir sonuç veremediğim için üzgünüm"
Stella: "Spa'da güç ünitesini kullanmak zor olacak"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar