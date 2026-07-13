Stella: "Spa'da güç ünitesini kullanmak zor olacak"

2026 sezonunun yaz arasından önceki son iki yarışından biri olan Belçika Grand Prix'si yaklaşırken McLaren, performansını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Ancak takım patronu Andrea Stella, Spa'nın yeni nesil güç üniteleri için önemli zorluklar barındırdığı görüşünde.

Basın mensuplarına konuşan Stella, Silverstone'da olduğu gibi Spa'nın da enerji yönetimi açısından zorlu bir pist olacağını ifade etti.

"Bence Spa herkes için ilginç bir pist olacak."

"Silverstone'a benzer şekilde enerji açısından oldukça zorlayıcı bir pist. Aslında Silverstone öncesinde enerji yetersizliği konusunda bazı endişelerimiz vardı ancak yarış sırasında bunların büyük ölçüde azaldığını gördük ve iyi mücadeleler izledik."

"Yine de sürücülerimizi dinlediğimizde hız farklarının zaman zaman ne kadar öngörülemez olduğuna dair uyarılar yaptılar."

Britanya Grand Prix'sinde geç gelen güvenlik aracı periyodu, Lando Norris'e podyum şansı doğurmuştu. Ancak yarış yeniden başlatılmayınca Britanyalı pilot dördüncü sırada finiş görmüştü.

Stella, sürücülerin dile getirdiği endişelerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"Sürücüler bunu söylüyorsa mutlaka bir nedeni vardır. Bu yüzden bu endişeleri ciddiye almalıyız. Spa'da da benzer bir tabloyla karşılaşabiliriz."

Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren Fotoğraf: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

"Spa'daki düzlükler daha da uzun. Güç ünitesini en verimli şekilde kullanma konusunda bazı zorluklar yaşayacağız."

"Kesinlikle enerji dağıtımı belirleyici olacak. Bazı bölümlerde düzlük modunu kullanamayacaksınız çünkü tam gaz geçilen virajlar bulunuyor. Bu noktalarda sistemi kullanmaya izin verilmeyecek."

"Dolayısıyla burada da olduğu gibi güç ünitesinin kullanımı ve enerji yönetimi konusunda bazı zorluklar yaşayacağız."

Stella ayrıca McLaren'in Mercedes High Performance Powertrains tarafından geliştirilen yeni güç ünitesi spesifikasyonunu Belçika'da kullanmayı umduğunu söyledi.

"Yeni HPP güç ünitesi spesifikasyonunu kullanabilecek durumda olmayı umuyoruz."

"Bazı takımların geçmiş yıllarda Spa'da gördüğümüz gibi düşük sürükleme aerodinamik paketleri getirip getirmeyeceğini de göreceğiz."

Mercedes müşteri takımlarından biri olan McLaren, lider Mercedes'in geliştirdiği HPP güç ünitelerini kullanıyor.

2026 kurallarıyla birlikte değişen enerji kullanım sisteminin aerodinamik tercihleri de etkileyebileceğini belirten Stella, bunun yarış içindeki mücadelelere de yansıyacağını düşünüyor.

"Bu kuralların nasıl yorumlanacağını göreceğiz. Artık düzlük modu nedeniyle daha küçük arka kanat kullanmaya eskisi kadar ihtiyaç duyulmuyor."

"Geçmişte burada daha küçük kanatlarla gelirdiniz ama takımlar bunu tercih etmedi. Spa'da bunun değişip değişmeyeceğini göreceğiz."

"Bence bizi oldukça heyecan verici bir yarış bekliyor. Özellikle Silverstone'da yaşadığımız enerji yetersizliği nedeniyle geçiş mücadeleleri açısından ilginç bir tablo oluşabilir."