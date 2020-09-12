Raikkonen: "Her zaman daha fazlasını istersiniz"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen iyi bir sıralama turları geçirdi ve ikinci bölüme kalmayı başardığı seansı 13. sırada tamamladı.

Fin pilot, seansın ardından verdiği demeçte iyi bir gün geçirdiklerini ama daha fazlasını yapabileceklerini belirtti.

Raikkonen, “Koşullar göz önüne alındığında 13. sıra iyi bir sonuç ama her zaman daha fazlasını istersiniz."

"Aracın hisleri iyiydi, ondan en iyi şekilde faydalandığımızı hissediyorum. Ancak daha yüksek bir yerde yer alamamış olmamız üzücü."

"Çalışmaya devam edeceğiz ve bir gün son bölüme kalacağız."

"Yarın yarışta puan kazanıp kazanamayacağımızı göreceğiz. Burada geçiş yapmak zor ama elimizden geleni yapacağız." dedi.

Antonio Giovinazzi ise 17. oldu ve şunları ekledi: “Daha iyi performans gösterebileceğim için ilk bölümde elenmiş olmak üzücü. İlk turum iyiydi, ancak ikinci turumu tamamlayamadım. Bu pistte en ufak bir hata bile pahalıya patlıyor. Virajlar birbirini takip ediyor ve eğer birinde hata yaparsanız, tüm turda zaman kaybedersiniz."

"Yarın zor bir yarış olacak, ancak yükselmek için her şeyi yapacağım."