Aston Martin, Belçika'daki ilk antrenman seansına Crawford'u çıkaracak
Aston Martin, Belçika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Fernando Alonso'nun koltuğunu Jak Crawford'a devredeceğini açıkladı.
Jak Crawford, Aston Martin F1
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Aston Martin, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Alonso'nun yerine koltuğu takımın resmî yedek ve üçüncü pilotu Jak Crawford'a devredecek.
Bu hamleyle Jak Crawford, Japonya ve Avusturya'nın ardından AMR26 aracıyla 2026 sezonundaki üçüncü antrenman seansı deneyimini yaşamış olacak.
Formula 1 kuralları gereği, her takımın sezon boyunca en az dört antrenman seansında çaylak bir pilota şans tanıması gerekiyor. Bu doğrultuda Aston Martin’in, sezonun ilerleyen bölümlerinde Crawford'ı bir kez daha piste çıkarması bekleniyor.
Jak Crawford, Aston Martin F1
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Fernando Alonso açısından bu seans, yerini bir çaylağa bırakacağı bu yılki son antrenman seansı olacak; zira İspanyol pilot sezonun başlarında Suzuka'da da aracını Crawford'a devretmişti.
Bu durum, Avusturya'da koltuğunu genç pilota bırakan takım arkadaşı Lance Stroll'un da sezonun ilerleyen bölümlerinde bir antrenman seansını daha kaçıracağı anlamına geliyor.
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