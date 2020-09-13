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Formula 1 / Son dakika

F1, takımları stok yapmamaları konusunda uyardı

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F1, takımları stok yapmamaları konusunda uyardı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1 takımları, gelecek sene bütçelerinin büyük bölümünü 2022'ye aktarabilmek için bu seneden parça stoğu yapılmasına izin verilmeyeceği konusunda takımları uyardı.

Bu sene, takımların sınırsız kaynaklara sahip olduğu son sezon. Gelecek sene bütçe sınırı kuralı devreye girecek ve takımlar sezon boyunca maksimum 145 milyon dolar harcayabilecekler.

Finansal kurallarda değişiklik, bir sonraki sene teknik kurallarda yapılacak büyük değişikliklerin öncesine denk geliyor.

Bu kapsamda, takımların mevcut şasileri ve birçok parçayı gelecek sene kullanabileceği için, stokçuluk olabileceği yönünde endişeler çıktı.

Takımların bu seneden gelecek sene için parçaları bol miktarda stoklayarak, gelecek sene kaynaklarının büyük çoğunluğunu 2022 için kullanabileceği yönünde endişeler belirdi. 2021 aracında bu şekilde yapılacak tasarruflar, 2022 aracına daha fazla para aktarılmasını sağlayacak.

FIA, Cuma akşamı takımlara göndermiş olduğu bildiride bu tür stok çalışmalarıyla bütçe sınırını ihlale yönelik çalışmalara izin verilmeyeceğini belirtti.

 

McLaren CEO'su Zak Brown, "Bu sene bütçe sınırı yokken, takımların gelecek sene için stok yapması, böylece 2022 için daha fazla para harcanabilmesi konusunda bazı konuşmalar oldu."

"FIA, böyle bir şeyin olabileceğini gördü ve şu andan 2021 için çok fazla para harcayarak, 2021'de 2022 için erkenden başlayacak çalışmaları kısıtlayacak kurallar koyacak." dedi.

Brown, bu yönde stok çalışmasına başlayan bir takım olduğunu bilmediğini ancak FIA'nın bu konuda alacağı önlemlerden memnun olduğunu söyledi.

Brown, "Kimse bunu yapıyor mu bilmiyorum ancak insanlar izin verilen her şeyi değerlendirmeye çalışacaktır. Ancak tekrarlamam gerekirse, FIA bu konunun üstünde. Kimsenin kurallarda sınırların dışına çıkabileceğini sanmıyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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