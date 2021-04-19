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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Araç iyi hissettiriyor ancak gelişmemiz gereken yerler var"

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Alpine pilotu Esteban Ocon, Emilia Romagna'da aldıkları puanlara rağmen, gelişmeleri gerektiğini belirtti.

Ocon: "Araç iyi hissettiriyor ancak gelişmemiz gereken yerler var"

Alpine, geçen yıl oldukça başarılı olduğu Imola'ya büyük umutlarla gelmişti ve Kimi Raikkonen'in aldığı cezayla birlikte 9. ve 10. oldular.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Ocon, "Zorlu şartlarda yapılan zorlu bir yarıştı ve içerisinde pek çok şans vardı. Bence puanlar kazanmak güzeldi ve takımın çalışmaları için iyi bir ödül oldu. Ancak daha fazlası da mümkündü."

"Bana göre ilk ondaki pozisyonumuz belli. Bugün hafta sonunun geri kalanı gibi basit bir yarışa sahip değildik. Sanırım bugün yedinci veya sekizinci olabilecek potansiyelimiz vardı veya bunun gibi bir yerde olabilirdik. Bugün [gerisinde finiş gördüğümüz] Sauber'den daha hızlıydık."

"Tam olarak olmak istediğimiz yerde değiliz, fakat bu hafta sonu sonuç anlamında ileriye doğru bir adım attık. Aracı sürerken iyi hissettik ve hem den hem de Fernando, sonraki yarışlarda daha fazla puan kazanmak istiyoruz." dedi.

Ocon, yarışa mavi logolu yağmur lastiğiyle başlamayı seçti ve çoğunluktan farklı bir tercih yapmış oldu.

Bunu açıklayan Ocon, "Şu an olsa kesinlikle geçiş lastiğini kullanırdım çünkü yağmur lastiğine kıyasla yol tutuşu biraz daha yüksekti. O noktada yağmur lastiğine geçen pek çok pilot olduğu bilgisi vardı ve sonunda sadece benle Gasly kaldık. Bu yüzden iyi bir karar değildi."

"Açıkçası başlangıçta bu yüzden çok fazla vakit kaybettik ve ardından geçiş lastiğine geri döndük ve oldukça iyi çalışıyordu. Fakat ne yazık ki arka taraftaydık ve kırmızı bayraktan hemen önce, epeyce pozisyon kaybettiğimiz bir pit stop yaptık."

"Bu yüzden her şeyiyle basit bir yarış değildi ve dediğim gibi, kesinlikle bazı fırsatlar vardı. Bundan daha fazla puan kazanmak isterdik."

"Aracımız tutarlılık anlamında oldukça iyi, sorun yaşadığımız alan bu değil. Düzlüklerde en hızlısı değiliz ve çeşitli virajlarda, özellikle bazı orta hızlı virajlarda yeterli hızımız yok. Ayrıca çekiş bölgelerinde de yeterince iyi değiliz."

"Aracın kendisi temelde iyi hissettiriyor ve iyi bir güven hissine sahibim. Bu yüzden iyi hissettim. Ancak evet, daha yukarılarda olabilmek için tıpkı bu hafta sonu yaptığımız gibi, ileriye doğru adımlar atmamız gerekiyor." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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