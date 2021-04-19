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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Çok kötü bir gündü"

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, Editör

Sergio Perez, Emilia Romagna GP'de çok sayıda hata yapmasının ardından, henüz araçta olmak istediği seviyede olmadığını ve zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Perez: "Çok kötü bir gündü"

Red Bull Racing pilotu Sergio Perez, Emilia-Romagna sıralama turlarında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak pazar günü işler istediği gibi gitmedi.

Islak zeminde RB16B'yi sürmekte zorlanan Perez, güvenlik aracı arkasında pist dışına taştı ve ardından yerini geri alınca 10 saniye dur kalk cezası aldı.

Sonrasında ön bölüme yükselse de, bu kez aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak puan barajının dışına düştü.

12. sırada finiş gören Perez, şöyle dedi: "Temelde çok kötü bir gün ve çok kötü bir iş oldu. Takım için gerçekten çok üzgünüm, bu yüzden bugün neyin yanlış gittiğini öğrenmek için sabırsızlanıyorum."

"Bu şartlarda bu aracın davranışlarını bilmiyordum ve ilk turlarda lastikleri doğru sıcaklığa getirmek çok fazla vaktimi aldı. Hata yaptım ve bundan dersler çıkaracağım ve takım için daha iyisini yapacağım. Çünkü bugün ikinci olmalıydık bugün 1-2 olmamız gerekiyordu."

Perez, kendisinden beklenmeyecek şekilde hatalar yaptı ve bu hataları şöyle anlattı: "Güvenlik aracı arkasındayken aracın kontrolünü kaybettim ve pist dışına taşıp geri döndüm. Sonrasında orada iki aracı geçtiğim için ceza adildi. Fakat orada çakıla dokunup geri geldim. Bunun sınırda olduğunu düşündüm, buna tolerans tanıyıp tanımayacaklarını bilmiyordum, çünkü koşullar berbattı ve insanlar güvenlik aracı ardında hatalar yapıyordu. Her şey hızlı gelişti ve anlık bir şeydi. Çakıla dokunup geri geldim."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Son bölümde ise ıslak bir çizgiye dokundum ve spin attım, benim hatamdı, bu beni fırlattı, çünkü aracımız o yumuşak lastikle biraz agresif davranıyordu ve orada yaptığım küçük hata pahalıya patladı."

Perez, takım değiştiren sürücüler için şartların gerçekten zor olduğunu belirtti.

"Doğruyu söylemek gerekirse diğerlerinin (takım değiştirenlerin) neler yaptığına bakmıyorum. Fakat kesinlikle takım değiştirenler için ikinci hafta sonunda aracını bu koşullarda sürmek zorunda kalmak çok büyük ve acımasız bir işti."

"Henüz istediğim seviyede değilim, cumartesi iyi bir tur attım. Fakat bugün, olması gereken yerden ne kadar uzak olduğumu ve işlerin ne kadar zor olduğunu gördüm. Bu yüzden öğrenmeye devam ediyorum ve bunun adım adım ilerlediğimiz bir sürç olduğunu biliyorum. Umarım bugünden bir şeyler öğrenebiliriz."

Ayrıca Perez, Imola'nın doğasının da işlerini zorlaştırdığını söyledi ve ekledi: "Burası yeni bir araç ile gelebileceğiniz en kötü yerlerden biri, çünkü sıralama turlarında veya yarışta yaptığınız küçük bir hatanın maliyeti büyük olabilir. Yarışta sadece benim ya da diğer insanların yaptığı hata sayısını gördünüz. Durum zor, fakat mazeretim yok. Sadece daha fazla çalışmam lazım."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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