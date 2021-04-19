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Formula 1 / Son dakika

Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"

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Aston Martin pilotu Lance Stroll, Emilia-Romagna GP'de ortaya koyduğu iyi performansa rağmen, McLaren, Ferrari ve AlphaTauri kadar hızlı olmadıklarını belirtti.

Stroll: "AlphaTauri, Ferrari ve McLaren kadar hızımız yok"

Aston Martin, bu hafta sonu aerodinamik anlamda yeni parçalara sahipti ve genel olarak Bahreyn'den daha iyi gözüktü.

Sebastian Vettel, kendisi adına sorunlu geçen hafta sonunda finiş göremezken, Lance Stroll tüm yarış boyunca mücadelenin içinde yer aldı ve yedinci sırada finiş gördü.

Yarış sonrasında aldığı beş saniyelik cezayla sekizinciliğe gerileyen Stroll, yarışının ardından performanslarını şöyle yorumladı: "Çok eğlenceli bir yarıştı ve epey keyif aldım. Hava ,işleri bizim için biraz daha ilginç hale getirdi ve bugün bazı fırsatlardan en iyi şekilde yararlandık."

"Denge anlamında bakarsak aracımız bu hafta sonu iyi bir seviyedeydi ancak AlphaTauri ve McLaren gibi rakiplerimizle kıyasladığımızda hâlâ biraz hız eksikliğimiz var. Çok hızlı görünüyorlar ve bu yüzden yapmamız gereken bazı işler var."

"Sıralama ve yarış temposu anlamında Ferrari, McLaren ve AlphaTauri ile kıyasladığımızda, tempo anlamında eksikliğimiz var. Durumu çözüp anları yakalamalıyız."

Stroll yarış öncesinde fren sorunu yaşadı ve tüm yarış fren senkronizasyonu sorunuyla boğuştu.

 

Bu iki sorunu değerlendiren Stroll, "Frenler çok sıcaktı ve bu yüzden neler olduğuna bakmak zorundayız. Ekip, yarışa başlayabilmemiz ve bazı puanlar için savaşabilmemiz adına harika bir iş çıkardı."

"Vites senkronizasyonu ise her şeyi mahvediyordu. Tüm yarış vites yükseltirken çok fazla sorun yaşadım. Damalı bayrağı gördüğümüz ve sekizinci olduğumuz için mutluyum. Çünkü bu sorun bize pahalıya patladı ve oldukça endişe vericiydi. Seb'le aynı sorunu yaşayıp yaşamadığımızı henüz bilmiyorum. Tüm yarış boyunca bu sorunla karşılaştım."

Stroll, takımın hâlâ yapması gereken işler olduğunu da ekledi.

"Dediğim gibi, rakiplerimizi yakalama konusunda yapmamız gereken işler var. Bu yıl mücadele çok yakın. Geçen yıl savaştığımız takımlar, geçen sezona göre daha hızlılar. McLaren, Ferrari ve AlphaTauri'nin tamamı büyük adımlar attı ve şimdi onların arkasında kalmış durumdayız. Bu yüzden ön tarafa geri dönmemiz gerekiyor."

 

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Editör Kemal Şengül

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