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Ocon: "Alpine için sezon öncesi testlerinin en iyi günüydü"

Esteban Ocon, cuma günkü testin Alpine adına sezon öncesi testlerin en iyi günü olduğunu düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ocon: "Alpine için sezon öncesi testlerinin en iyi günüydü"
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Esteban Ocon, Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ikinci gününde tüm gün sürüş yaptı. Sabah bölümü kendisi adına sorunsuzdu, öğleden sonra ise tedbir amaçlı aracını kenara çekti.

Buna rağmen piste geri dönen Ocon, 111 tur attı ve Bahreyn GP öncesinde A522'yi son kez sürdü.

Ocon, günün ardından şöyle dedi: "Bugün A522'de çok iyi bir ilerleme kaydettiğimiz ve iyi bir anlayış yakaladığımız için bana göre sezon öncesi testlerimizin en iyi günüydü." 

"Oldukça yoğun bir test programına sahiptik. Bence sağlam bir gün oldu. Bugün yaptığımız işten oldukça mutluyum."

"Artık araca geçeceğim bir sonraki sefer Bahreyn GP'nin ilk antrenman seansı olacak."

"Umarım Fernando, yarın yaptığımız iyi çalışmalara devam edebilir ve sezon hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlayabilir." dedi.

Sportif direktör Alan Permane de günden memnundu.

"Esteban'ın toplam 111 tur tamamlamasıyla, bu kış şimdiye kadarki en iyi günümüzü geçirdiğimizi söyleyebilirim."

"Ayrıca dün ayar çalışmaları yaptıktan sonra iyi bir tempo yakalamayı başardık ve Esteban dengeden çok memnundu."

"Sıcak ve rüzgarlı şartlar, durumu oldukça zorlaştırdı. Yarın biraz daha serin olacak fakat durum herkes için aynı ve her hafta sonu her türlü şarta karşı hazırlıklı olmalıyız."

"Sonuç olarak bugün tamamladığımız tur sayısından memnunuz ve aracın bütün gün iyi çalıştığını düşünüyoruz."

Takım bugün A522'yi tamamen pembe renge boyadı ve daha önce planlandığı şekilde bu renk düzeni hem testin son gününde hem de ilk iki yarışta kullanılacaklar.

Yarın tüm gün Fernando Alonso sürüş yapacak.

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Fotoğraf: Motorsport Images

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