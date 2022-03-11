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Formula 1 Haberler

Ricciardo'nun COVID-19 testi pozitif çıktı!

McLaren, Daniel Ricciardo'nun girdiği son COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ricciardo'nun COVID-19 testi pozitif çıktı!
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Daniel Ricciardo, normalde bu hafta yapılacak testte McLaren'ın direksiyonuna geçecekti fakat perşembe günü kendisini iyi hissetmiyordu ve testin ilk gününde yer almadı.

Takım, bugün sabah seansında piste çıkması planlanan Ricciardo'nun kendisini hâlâ iyi hissetmemesi nedeniyle direksiyona tekrar Lando Norris'in geçeceğini belirtmişti.

Ricciardo, tedbir amaçlı COVID-19 testlerine girdi ve bunlar negatif çıktı.

Fakat cuma akşamı, son COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve Ricciardo'nun testin son gününde de yer alamayacağı açıklandı.

Açıklamada şöyle denildi: "McLaren Racing, Bahreyn'de Çarşamba gününün ardından kendisini iyi hissetmeyen Daniel Ricciardo'nun COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğruluyor."

"Daniel bu sebeple yerel düzenlemelere uygun şekilde kendisini tecrit altına alacak."

"Bu düzenlemeler çerçevesinde Daniel, Bahreyn Grand Prix'si hafta sonu öncesinde tecritten çıkacak." 

"Daniel zaten kendisini iyi hissetmeye başladı. Ona hızlı bir iyileşme süreci diliyoruz."

"Bundan ötürü de yarın yapılacak Bahreyn'deki son test gününde MCL36'yı Lando Norris'in süreceğini doğruluyoruz."

Ricciardo'nun yarışamaması durumunda Stoffel Vandoorne bir seçenek olabilir. Fakat McLaren, Ricciardo'nun piste çıkacağından emin.

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