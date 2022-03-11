Wolff: "Bahreyn'deki araç, Barcelona'daki aracın aynısı"

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Mercedes, yeni araçlarıyla ilgili ilk açıklamalarını Bahreyn testlerinin ilk günü esnasında yapmıştı. Brackley merkezli takım, Bahreyn testlerine Barcelona'daki araçlarının neredeyse tamamen yenilenmiş bir versiyonunu getirmişti. Revize edilmiş W13, daha sıkı bir paketlemeyle, ayrıca taban ve ön kanat gibi kısımlarda yeni parçalar ile dikkat çekmekte.

Sky Sports'a konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Bu araç bir B versiyonu değil. Bu araç, sidepod kısmı dışında Barcelona'daki araçla tamamen aynı. Bunun dışında aracın tasarımı ve geometrisi tamamen aynı. Yeni kurallar ışığında bir araç tasarlarken, FIA ile sürekli iletişim halinde olmak önemli. Şu anlık ortada bir sorun yok."

"Özellikle geçmişe göre tamamen farklı olan yeni Ferrari'yi çok sevdim. İki yıl önce mühendisler tüm araçların aynı olacağını düşünüyorlardı fakat şu anda hepsi birbirinden farklı, bu hoşuma gidiyor." dedi.

Wolff, 2021 sezonunun finali hakkında ise daha fazla konuşmak istemiyor.

"Bu konu hakkında konuşulacak her şey konuşuldu, artık buna bir son vermeliyiz. Şu an sadece 2022'ye odaklandık."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Şampiyonaya nasıl baktığı sorulduğunda ise Mercedes takım patronu, "Daha sakin olmalıyım, geçtiğimiz sene birçok sağlıksız duyguyla baş etmek durumunda kaldık. DAS gibi inovasyonlar hakkında tartışmalar oldu, fakat bu normal. Simülatörde tüm takımlardan bir saniye daha hızlı olmak mı? Hayır, bu farkın nereden geldiğini bilmiyorum."

"Şimdi yapmamız gereken, şu ana kadar gelişim kaydettiğimiz tüm noktaları anlamak, fakat konu hız olduğunda bu çok daha karışık bir hal alıyor." dedi.

Dünya şampiyonasında bir sonraki rakiplerinin kim olacağı konusunda Wolff, "Barcelona'da karşımızda gerçekten güçlü bir Ferrari vardı, bunu sadece onlar hakkında olumlu konuşmak için söylemiyorum. Verilere baktığımızda Red Bull ve McLaren da güçlü görünüyorlar. Fakat bu yılın ana teması gelişim olacak." dedi.

Russell'la ilgili ise şunları ekledi: Onunla anlaştık çünkü ona inanıyoruz, o senelerdir bizimle birlikte ve çok daha iyi bir pilot olabilmesi adına önünde hiçbir engel yok."

"Yeni araçları sürmek çok daha farklı beceriler istiyor, daha agresif bir sürüş tarzına ihtiyaç var. Daha doğrusu pilotların hissiyatları bu yönde. Peki bu Lewis için mi yoksa George için mi daha kolay olacak? İki pilotun da ilginç yaklaşımlara sahip olduklarını söyleyebilirim. George için bu daha çok bir oyun gibi, Lewis ise deneyimiyle öne çıkıyor. Bu yaklaşımlar aracın gelişimi adına değerli olacak."

Son olarak Red Bull takım patronu Christian Horner ile ilişkilerine değinen Wolff, "Bunun sadece iki adam ya da iki takım arasındaki bir ilişkiden ibaret olmaması önemli. Padokta farklı kişiliklerin olması da önemli. Bir filmde olduğu gibi, daima birden kahramana ihtiyaç var." dedi.