Ocon, Alonso ile yarışmak için sabırsızlanıyor

Fernando Alonso, gelecek yıl Renault'da Esteban Ocon'la takım arkadaşı olacak ve Fransız sürücü böylelikle, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo'dan sonra yine zorlu bir takım arkadaşına sahip olacak.

Crash.net'e konuşan Ocon, Alonso ile ilgili şöyle dedi: "Renault'ya katılması harika! Fernando bir spor efsanesi. Takıma çok şey katacak. Bu haber beni çok mutlu etti. Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Yine takımla birlikte çalışmaya devam edeceğim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Beni bekleyen zorlukları anlıyorum ve Fernando'nun hızlı bir pilot olduğunu da biliyorum. Ama her şeyden önce takımın ilerlemesine yardımcı olmak için birlikte çalışmalıyız."

Bunun kendisi için en zorlu test olup olmayacağı sorulduğunda, "Bilmiyorum. Bakalım! Bu soruyu cevaplamak benim için zor, çünkü henüz takım arkadaşı olmadık" yanıtını verdi.

Ocon, bir başka Fransız Alain Prost'un başarılarını tekrarlamak isteyip istemediği sorusuna, "Şampiyon olabileceğime inanıyorum. Alain ile sık sık telefonda konuşuyoruz. Bana tavsiyelerde bulunuyor. Başarının kilit noktalarını biliyor ve hem sözleri hem de tavsiyeleri benim için çok önemli. Onun ayak izlerini takip etmek istiyorum. Tavsiyeleri gelişimime yardım ediyor. Eğer onun kariyerinin yarısını bile tekrarlarsam, bu inanılmaz bir başarı olur."

"Bana gerçekten çok tavsiye verdi. Bana rehberlik ediyor ve takıma alışmama yardım ediyor. Yardıma ihtiyacım varsa her zaman orada. onun tavsiyeleri kesinlikle işime yarayacak." yanıtını verdi.

Ocon, takımın geçen yıla göre önemli bir adım atığından emin.

"Bence araç geçen yıla göre çok daha hızlı ve verimli hale geldi. Tabii ki birkaç fırsatı kaçırdık ve çözülmesi gereken sorunlar var. Ama bu durumu değiştirmek ve başarılı olmak için her fırsatı kullanmayı umuyoruz."

"2022'de daha büyük başarılara ulaşmak istiyoruz. Kurallar büyük oranda değişecek ve tüm takımlar zafer savaşı vermek için mümkün olduğunca iyi bir iş yapmaya çalışacaklar. Umarım Renault da bunu yapabilir."