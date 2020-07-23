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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Mugello ve Sochi'ye götüreceği lastik hamurlarını açıkladı

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Pirelli, Mugello ve Sochi'ye götüreceği lastik hamurlarını açıkladı
Ekleyen:
, Editör
23 Tem 2020 06:50

Pirelli, Eylül ayında Formula 1'e ev sahipliği yapacak Mugello ile Sochi yarışlarına götüreceği lastik hamurlarını açıkladı.

13 Eylül'de Formula 1 tarihinde ilk kez Mugello'da F1 yarış düzenlenecek ve bundan iki hafta sonra da Rusya'da Sochi yarışı yapılacak.

Pirelli, Mugello'da düzenlenecek ilk F1 yarışına elindeki en sert lastikler olan C1, C2 ve C3'ü götürme kararı aldı. Bu lastikler, İngiltere'deki ilk yarışta ve İspanya'da da kullanılacak.

Sochi'de ise Mugello'nun tam tersi şekilde en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastik kullanılacak.

Böylelikle bu yıl ilk kez bir yarış hafta sonunda en yumuşak lastikler kullanılmış olacak.

2020'de Formula 1 lastik seçimleri:

Grand Prix 1 2 3 4 5
Avusturya (5 Temmuz)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
Steiermark (12 Temmuz)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
Macaristan (19 Temmuz)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
İngiltere (2 Ağustos) ZOR ORTA YUMUŞAK    
İngiltere (9 Ağustos)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
İspanya (16 Ağustos) ZOR ORTA YUMUŞAK    
Belçika (30 Ağustos)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
İtalya (6 Eylül)   ZOR ORTA YUMUŞAK  
Toskana / İtalya (13 Eylül) ZOR ORTA YUMUŞAK    
Rusya (27 Eylül)     ZOR ORTA YUMUŞAK
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Editör Kemal Şengül

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