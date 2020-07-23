Pirelli, Mugello ve Sochi'ye götüreceği lastik hamurlarını açıkladı

13 Eylül'de Formula 1 tarihinde ilk kez Mugello'da F1 yarış düzenlenecek ve bundan iki hafta sonra da Rusya'da Sochi yarışı yapılacak.

Pirelli, Mugello'da düzenlenecek ilk F1 yarışına elindeki en sert lastikler olan C1, C2 ve C3'ü götürme kararı aldı. Bu lastikler, İngiltere'deki ilk yarışta ve İspanya'da da kullanılacak.

Sochi'de ise Mugello'nun tam tersi şekilde en yumuşak lastikler olan C3, C4 ve C5 lastik kullanılacak.

Böylelikle bu yıl ilk kez bir yarış hafta sonunda en yumuşak lastikler kullanılmış olacak.

2020'de Formula 1 lastik seçimleri: