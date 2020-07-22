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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Mercedes, formasyon turu kuralından ötürü Hamilton'ın endişelerine engel olamamış

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Mercedes, formasyon turu kuralından ötürü Hamilton'ın endişelerine engel olamamış
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Tem 2020 17:37

Andrew Shovlin, Lewis Hamilton’un Macaristan'daki formasyon turunda motorun durması konusunda endişelendiğini ve sorun olmamasına rağmen kurallar gereği İngiliz pilota cevap veremediklerini belirtti.

Hamilton formasyon turunu tamamlayıp pole pozisyonu çizgisine geldiğinde takıma “motor duracak gibi geliyor” dedi.

Ancak takım Hamilton'a yanıt veremedi. Çünkü kurallar gereği formasyon turunda pilota yardım edilmesi yasaklanmış durumda.

Bu kuralı ihlal ederek pilotlarını pite alan Haas'ta, hem Kevin Magnussen hem de Romain Grosjean 10'ar saniyelik  zaman cezası aldılar.

AlphaTauri de kuru zemin lastikleri için pite gelmek isteyen Daniil Kvyat'a cevap vermeyerek olası bir cezayı önledi.

Shovlin, bir Mercedes videosunda "Lewis, formasyon turunda motorda bir sorun olduğunu  ve motorun duracak gibi olduğunu söyledi."

"Yaşanılan şey aslında, motorun rölanti devri etrafında olan kısmını etkileyen bir sensör sorunuydu, bunun da formasyon turu sırasında ortadan kalkmasını bekledi."

“Ama bu bir sorun değildi, durmayacaktı ve o durumda olsa bile motorun durmasını engelleyecek bir koruma vardır. Ama yine de ona her şeyin yolunda gittiğini söyleyemedik."

"Bu, tüm formasyon turu boyunca sürücüyle konuşmanızı engelleyen kurallardan kaynaklanıyor. Bu yüzden iyi olduğunu biliyorduk, ama gridden kalkana kadar biraz endişelenmek zorunda kaldı.” dedi.

Bottas'ın startta yaşadığı olay

Bu problemden ötürü Hamilton'ın dikkati dağılmış olsa da, ışık sönmeden ileriye doğru atılmaya çalışan takım arkadaşı Valtteri Bottas için durum çok daha kötüydü.

Shovlin, "Onun sorunu aslında yanıp sönen gösterge ekranındaki ışıklardan birine tepki göstermesiydi. Bunun nedeni, hafta sonları direksiyon simidini kullanmaya odaklanmasıydı."

"Hafta sonunda başlangıç gridindeki ışıkları simüle edebilmek adına, direksiyon simidindeki gösterge panelinde ışıklar bulunuyor. Bu yüzden buna tepki gösterdi. Bu da dikkatini dağıttı."

"Neyse ki, debriyajı tutarak erken starttan kaçındı. Aracın nerede olduğunu ve grid çizgisinden ne zaman ayrıldığını algılayan otomatik bir sistem var ve araç o grid çizgisinde, çok açık bir pozisyonda durmasına rağmen orada durması algılanmayabilir."

"Ve Valtteri çok uzağa gitmediği için hâlâ olması gereken alandaydı. Bu yüzden sistem bunun hızlı bir başlangıç olduğunu düşünmedi, çünkü ışıklar gerçekten söndüğünde hâlâ grid çizgisinin içindeydi."

“Yaptığı şey ona çok fazla sıraya mâl oldu, çünkü her şeyi sıfırlayıp ve gitmeye hazırlandığı sırada, herkes hızlanmaya başlamıştı ve zaten etrafındalardı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Adam Cooper

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