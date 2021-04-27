Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sezonun ilk iki yarışnda Lando Norris'le aynı performansı sergileyemese de, takım için değerli puanlar almayı başardı.

Yeni takımıyla deneyim kazanmaya devam eden Ricciardo, Portekiz Grand Prix'siyle alakalı şöyle dedi: "Sıradaki yarış Portimao ve araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum! Orada yarışmak çok eğlenceli, çünkü takvimdeki diğer yarışlarda görmediğimiz bazı benzersiz özellikleri var."

"Hem yüksek hem de düşük hızlı virajları ve pisti heyecan verici hale getiren çeşitli inişler ve çıkışlarıyla harika bir karışıma sahip. Bazı virajlardan çıkarken, eğimdeki ani değişiklikler nedeniyle mideniz bir tuhaf oluyor!"

"Bu hafta sonu ilk iki yarışta kaydettiğimiz ilerlemeyi sürmeyi ve ben de Imola'da öğrendiklerimizi pist üstünde uygulamayı istiyorum. Takımlar şampiyonası için iyi puanlar alarak sezona kesinlikle doğru şekilde başladık. Bu yüzden bu konuda çok fazla hayal kırıklığı yok. Hâlâ kavramam gereken bazı şeyler var ama her şey direksiyona geçtiğimizde giderek daha iyi hale geliyor."

"Lando'nun podyuma çıktığını görmek aracın potansiyelini ortaya koyuyor, ki bu süper motive edici bir şey. Henüz üçüncü yarıştayız ve şahsen gösterebileceğim çok daha fazla şey var ve bu yüzden çalışmaya devam ediyorum."

Takım patronu Andreas Seidl ise şunları ekledi: "Imola, takım olarak ileriye doğru gittiğimizi bir kez daha göstermiş oldu ve bunu görmek cesaret verici. Her iki sürücü de pist üstünde iyi bir iş yapıyor ve ilk iki yarışta takımlar şampiyonası için önemli puanlar kazandılar."

"Olumlu ivmeyi sürdürmemiz ve enerjiyi yüksek tutmamız çok önemli. Üzerinde çalışılan güncellemeleri getirmek için yapmamız gereken çok iş var. Ayrıca karşımıza çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanmaya devam etmemiz ve mücadelede kalmak için doğru kararları vermemiz gerekiyor."