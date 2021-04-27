Norris: "Her yarış bizim lehimize olmayacak"

McLaren pilotu Lando Norris, sezonun ilk yarışında iyi bir performans göstererek dördüncü olmayı başarmıştı.

İngiliz pilot, Imola'da performansını bir adım daha öteye taşıyarak, geçen yılki Avusturya GP'den sonraki ilk podyumunu aldı.

Norris, Imola performanslarını olumlu bulsa da, çalışmaya devam etmeleri gerektiği konusunda gerçekçi kalıyor.

Portekiz GP öncesi konuşan Norris, "Formula 1'deki ikinci podyumumu almak inanılmaz bir histi, ancak takımdaki her bir çalışanın desteği olmadan bunu yapamazdım. Hem pist hem de fabrikadaki herkes, her hafta sonu bize mümkün olan en iyi fırsatı sunmak adına çalışmaya devam ediyor."

"Sonuçlar, gridin önünde mücadele edebilmek adına kaydettiğimiz ilerlemeyi gösteriyor. Ancak her yarış bizim lehimize olmayacak."

"Sadece başımızı önümüze eğmemiz ve güçlü rakiplerimize karşı avantaj sağlayabilecek son 0.1 saniyeyi bulmak için her alanda gelişmeye devam etmemiz gerekiyor."

"Bence Imola bize, mücadele çok yakın olduğu için her fırsatı bir avantaja dönüştürmemiz gerektiğini gösterdi."

Norris, Portimao için de son derece heyecanlı olduğunu söyledi.

"Geçen yıl takvime renk kattığı için bu hafta sonu Portekiz'e döneceğimiz için mutluyum. Pistteki yükseklik farklılıkları ve birkaç kör viraj, sürüşü oldukça zor hale getiriyor."

"Asfaltın kısa bir süre önce yenilenmesinden ötürü geçen yıl herkes orada yol tutuş yakalamakta zorlanıyordu. Bu yüzden bu hafta sonu nasıl bir mücadele olacağını görmek güzel olacak."

"Umarım bu kez aracımızdan biraz daha fazlasını çıkarabiliriz."