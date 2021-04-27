Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"
Formula 1 / Son dakika

Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull patronu Christian Horner, Portekiz ve İspanya'da "çok daha güçlü" bir Mercedes görmeyi bekliyor.

Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"

2021'in ilk iki yarışı, beklendiği üzere çok yakın geçti ve hem Mercedes hem de Red Bull şimdiye kadar birer pole pozisyonu ve zafer aldılar.

Sezonun bir sonraki yarışı Portimao'da olacak ve geçen yıl Mercedes, burada zafere ulaşmayı başarmıştı. Bu yarıştan bir hafta sonra da bu kez İspanya yarışı gerçekleştirilecek.

İspanya son yıllarda Mercedes'in adeta kalesiydi ve burada oldukça üstün performanslar sergilediler. Haliyle bu iki pistte Mercedes'in daha da kuvvetli olma ihtimali var.

Portekiz GP öncesi konuşan Red Bull patronu Horner, "Önümüzde iki yarış var: Önce Portekiz'e, ardından İspanya'ya gideceğiz, ki bunlar harika pistler. Fakat geçen yılın verilerine bakılırsa her iki pist de Mercedes'in güçlü yönlerine daha iyi uyacak."

"Geçen yıl Portimao'nun gelişi takvim için harikaydı. Umarım asfaltın yüzeyi biraz daha aşınmış olur, çünkü geçen yılki yeni asfalt oldukça kaygandı."

"Barselona'daki pist ise bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Tüm takımların orayla ilgili çok fazla verisi var ve orada kimin lider olacağını merak ediyorum."

"Her iki yarış için de heyecanlıyım ve takımın hem enerji hem de motivasyon dolu olduğumuzdan emin olabilirsiniz."

"Bu yarışlarda Mercedes'e ciddi şekilde baskı yapabilirsek, sezonun devamı için iyiye işaret olacak."

"Her zaman gerçek güç dengesini değerlendirmek için dört yarış yapmanız gerektiğini  söylemişimdir  ve yakında bu değerlendirmeyi yapabileceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"

Önceki haber

Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

17s
2
Formula 1

Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"

30 dk
3
Formula 1

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

1g
4
Formula 1

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor

16s
5
Formula 1

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?

1g
Son Haberler
Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"
F1

Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"

30dk
Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"
F1

Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"

1s
Norris: "Her yarış bizim lehimize olmayacak"
F1

Norris: "Her yarış bizim lehimize olmayacak"

1s
"İyimser" Kanada yetkilileri, bu hafta resmi açıklama bekliyor
F1

"İyimser" Kanada yetkilileri, bu hafta resmi açıklama bekliyor

2s
Massa: "Verstappen ilk iki yarışı da kazanmalıydı"
F1

Massa: "Verstappen ilk iki yarışı da kazanmalıydı"

3s
Son Videolar
Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda 14:35
Formula 1
25 Nis 2021

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP 10:02
Formula 1
24 Nis 2021

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP

Emilia-Romagna GP yarış raporu 00:43
Formula 1
23 Nis 2021

Emilia-Romagna GP yarış raporu

Modern F1 tabanları 05:50
Formula 1
21 Nis 2021

Modern F1 tabanları

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi? 09:53
Formula 1
21 Nis 2021

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"
Formula 1 / Son dakika

Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"

Norris: "Her yarış bizim lehimize olmayacak"
Formula 1 / Son dakika

Norris: "Her yarış bizim lehimize olmayacak"

"İyimser" Kanada yetkilileri, bu hafta resmi açıklama bekliyor
Formula 1 / Son dakika

"İyimser" Kanada yetkilileri, bu hafta resmi açıklama bekliyor

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Sıralamalar için Sprint yarışı fikri kabul edildi!

Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, şimdilik Verstappen'i Norris'e tercih ediyor

Massa: "Verstappen ilk iki yarışı da kazanmalıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Verstappen ilk iki yarışı da kazanmalıydı"

Norris: "Her yarış bizim lehimize olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Her yarış bizim lehimize olmayacak"

Trulli, Alonso’nun F1’e geri dönüşünde başarısız olmayacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Trulli, Alonso’nun F1’e geri dönüşünde başarısız olmayacağını düşünüyor

Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"

Son Haberler

Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"

Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris'in podyumu Ricciardo'yu "motive etmiş"

Norris: "Her yarış bizim lehimize olmayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Her yarış bizim lehimize olmayacak"

"İyimser" Kanada yetkilileri, bu hafta resmi açıklama bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

"İyimser" Kanada yetkilileri, bu hafta resmi açıklama bekliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.