Horner: "Portekiz ve İspanya pistleri Mercedes'e daha iyi uyacak"

2021'in ilk iki yarışı, beklendiği üzere çok yakın geçti ve hem Mercedes hem de Red Bull şimdiye kadar birer pole pozisyonu ve zafer aldılar.

Sezonun bir sonraki yarışı Portimao'da olacak ve geçen yıl Mercedes, burada zafere ulaşmayı başarmıştı. Bu yarıştan bir hafta sonra da bu kez İspanya yarışı gerçekleştirilecek.

İspanya son yıllarda Mercedes'in adeta kalesiydi ve burada oldukça üstün performanslar sergilediler. Haliyle bu iki pistte Mercedes'in daha da kuvvetli olma ihtimali var.

Portekiz GP öncesi konuşan Red Bull patronu Horner, "Önümüzde iki yarış var: Önce Portekiz'e, ardından İspanya'ya gideceğiz, ki bunlar harika pistler. Fakat geçen yılın verilerine bakılırsa her iki pist de Mercedes'in güçlü yönlerine daha iyi uyacak."

"Geçen yıl Portimao'nun gelişi takvim için harikaydı. Umarım asfaltın yüzeyi biraz daha aşınmış olur, çünkü geçen yılki yeni asfalt oldukça kaygandı."

"Barselona'daki pist ise bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Tüm takımların orayla ilgili çok fazla verisi var ve orada kimin lider olacağını merak ediyorum."

"Her iki yarış için de heyecanlıyım ve takımın hem enerji hem de motivasyon dolu olduğumuzdan emin olabilirsiniz."

"Bu yarışlarda Mercedes'e ciddi şekilde baskı yapabilirsek, sezonun devamı için iyiye işaret olacak."

"Her zaman gerçek güç dengesini değerlendirmek için dört yarış yapmanız gerektiğini söylemişimdir ve yakında bu değerlendirmeyi yapabileceğiz." dedi.