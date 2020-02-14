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Formula 1 / Son dakika

Norris: “Yeni araç bana daha iyi uyuyor”

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Norris: “Yeni araç bana daha iyi uyuyor”
Ekleyen:
, Editör
14 Şub 2020 07:42

McLaren sürücüsü Lando Norris, yeni aracın kendi tarzına daha uygun olduğuna inanıyor.

Genç sürücü Avrupa Formula 3’te yaşadığı şampiyonluğun ardından 2018’de parlak bir Formula 2 sezonu geçirdi ve 2019’da McLaren’la birlikte Formula 1’de yarışmaya başladı.
 
Genç sürücü çaylak sezonunda sıralama turlarında tecrübeli takım arkadaşı Carlos Sainz’ı geride bıraktı ancak Sainz daha istikrarlı bir yarış  temposuna sahipti.
 
2020 McLaren MCL35’in lansman töreninde konuşan Norris yeni araçla birlikte daha güçlü olmayı umduğunu söyledi. 
 
“Bu aracın kalbinde geçen yılki şasimiz var. Geçen yılki  deneyimi kullandık, Carlos ile yaptığımız yorumlar dikkate alındı ve bu araç  benim isteklerim için çok daha iyi. Direksiyon başına geçmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”
 
“Kendimi harika hissediyorum. Geçen yıl bu zaman gazetecilere vereceğim cevabı düşünüyordum, bazen lansman esnasında kendimi sıkıyordum. Ama şimdi çok daha emin ve rahatım. Sezon için daha iyi hazırlandım.”
 
“Geçen yıl Carlos ile çalışarak gerçekten çok şey öğrendim. Çok fazla gelişmek zorunda kaldım, onunla çalışmak bana çok yardımcı oldu. Şimdi bir yıllık deneyimim var, bu yüzden daha iyi hazırlandım.”
 
“Formula 1'de tek bir şey yok. Aklınızda bulundurmanız gereken çok fazla şey var. Sadece tek başına aracı hızlı sürmeniz mümkün değil.”
 
“Gitmem gereken çok fazla yol vardı. İlk kez 13 veya 14 yıl önce  Formula 1 yarışına gittim. Yani altı ya da yedi yaşımdan beri seyrediyorum. Zordu, ama çocukluğumdan beri bunu hayal ettim. McLaren'e minnettarım ve bu takımın efsanevi araçlarının ve tarihinin önünden geçtiğim için mutluyum."
 
“Carlos ile iyi bir ilişkimiz var. Özellikle ilk sezonumda çok eğlendik. Beklediğimden çok daha hızlı adapte oldum ve tüm bunlar Carlos sayesinde oldu. Birlikte iyi anlaştık ve birbirimize yardım ettik. Her şey harikaydı, umarım böyle devam eder.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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