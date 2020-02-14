Alpha Tauri'nin lansmanı Motorspoort.com'da yayınlanacak

2006'dan bu yana Toro Rosso adıyla mücadele eden İtalyan ekip, 2020 yılında AlphaTauri adı altında yarışacak.

İtalyan ekip yeni aracında farklı bir isim de kullanacak ve yeni araç AT01 adını taşıyacak.

AlphaTauri, 2020 aracını bugün yapacağı lansmanla birlikte tanıtacak ve lansman etkinliği tıpkı Ferrari'de olduğu gibi Motorsport.com üzerinden canlı yayınlanacak.

Buna göre tamamen farklı bir renk düzenine sahip olması beklenen AlphaTauri'nin lansmanını TSI: 22:00'de Motorsport.com Türkiye üzerinden canlı şekilde seyredebilirsiniz.