Alpha Tauri'nin lansmanı Motorspoort.com'da yayınlanacak
paylaşım
yorumlar
Alpha Tauri'nin 2020 Formula 1 aracını tanıtacağı lansman töreni, Motorsport.com'dan canlı yayınlanacak.
2006'dan bu yana Toro Rosso adıyla mücadele eden İtalyan ekip, 2020 yılında AlphaTauri adı altında yarışacak.
İtalyan ekip yeni aracında farklı bir isim de kullanacak ve yeni araç AT01 adını taşıyacak.
AlphaTauri, 2020 aracını bugün yapacağı lansmanla birlikte tanıtacak ve lansman etkinliği tıpkı Ferrari'de olduğu gibi Motorsport.com üzerinden canlı yayınlanacak.
Buna göre tamamen farklı bir renk düzenine sahip olması beklenen AlphaTauri'nin lansmanını TSI: 22:00'de Motorsport.com Türkiye üzerinden canlı şekilde seyredebilirsiniz.
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|İnci Beğen
Alpha Tauri'nin lansmanı Motorspoort.com'da yayınlanacak
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
27 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
18:00
12:00
|
|FP2
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
22:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
20:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
17:00
|
|Yarış
|
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
|
22:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
Slayt Şov