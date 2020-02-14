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Formula 1 / Son dakika

Alpha Tauri'nin lansmanı Motorspoort.com'da yayınlanacak

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Alpha Tauri'nin lansmanı Motorspoort.com'da yayınlanacak
Ekleyen:
, Editör
14 Şub 2020 05:36

Alpha Tauri'nin 2020 Formula 1 aracını tanıtacağı lansman töreni, Motorsport.com'dan canlı yayınlanacak.

2006'dan bu yana Toro Rosso  adıyla mücadele eden İtalyan ekip, 2020 yılında AlphaTauri adı altında yarışacak.

İtalyan ekip yeni aracında farklı bir isim de kullanacak ve yeni araç AT01 adını taşıyacak.

AlphaTauri, 2020 aracını bugün yapacağı lansmanla birlikte tanıtacak ve lansman etkinliği tıpkı Ferrari'de olduğu gibi Motorsport.com üzerinden canlı yayınlanacak.

Buna  göre tamamen farklı bir renk düzenine sahip olması beklenen AlphaTauri'nin lansmanını TSI: 22:00'de Motorsport.com Türkiye üzerinden canlı şekilde seyredebilirsiniz.

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