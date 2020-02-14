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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, ilk yarış için tamamen yeni bir araç yaklaşımına karşı

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Mercedes, ilk yarış için tamamen yeni bir araç yaklaşımına karşı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Şub 2020 13:07

Mercedes F1 teknik direktörü James Allison, cuma günü Silverstone'da kullanmaya başladıkları W11'de, Melbourne'deki ilk yarış öncesinde önemli bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Mercedes, geçen yılki büyük kural değişikliklerinin ardından ilk testte genel olarak daha sade bir paketi kullanmış ancak ikinci teste oldukça büyük bir güncelleme paketi getirmişti.

Allison, kuralların istikrarlı olmasından ötürü 2020'de bunun gerekli olmayacağını ve Mercedes'in eksiksiz bir araçla test yapmaya başlayacağını söyledi.

Allison, "Bu yıl daha geleneksel olacağız. Testin ikinci haftasında Melbourne için gelen bazı güncellemelerimiz olacak, ancak 2019'daki 'tamamen yeni araç' yaklaşımı benimsenmeyecek."

"Geçen yıl kurallar önemli ölçüde değişmişti ve bu karar oldukça geç alınmıştı."

"Bu şartlar altında bir lansman aracı yapmak ve bir haftada iki araç hazırlamak bize Melbourne için maksimum miktarda öğrenme şansı verdi."

"Kuralların bu sene daha oturmuş olması ve 2020 aracının gelişiminin, geçen senenin aracının son haliyle aynı seviyede olmasıyla beraber, geçen seneki yaklaşımımızın tekrarlanması pek de anlamlı olmaz." dedi.
Allison, istikrarlı kurallara rağmen Mercedes'in geçen yılki W10'a göre bazı önemli değişiklikler yaptığını, çünkü sadece eski aracı geliştirmenin yeterli olmayacağını söyledi.

“Yönetmelikler yeni yılda büyük ölçüde aynı kaldı, bu yüzden bizim için temel şey, geçen yıl bizim için oldukça iyi çalışan bir pakette gelişim ivmesinin bitmemesini sağlamakla ilgiliydi."

"2019'daki temele sadece güncellemeler eklemeye devam etseydik, bazı kazançlar elde edebilirdik, ancak büyük olasılıkla getirileri azalacaktı."

"Bize yeni sezon için daha verimli bir platform sağlamak için araç konseptinin bazı yönlerini, yani bir sezonda değişmesi imkansız olan yönleri değiştirmek istedik."

"Yeni kuralların gelmesine az bir süre kalmasına rağmen, gelişim eğrisini güçlü tutmak için birkaç mimari değişiklik yapmaya çalıştık."

“Kış testlerinde izlediğimiz normal plana ek olarak üç noktaya eğildik; bunlar aracın önünde, ortasında ve arkasında görülebilir.”

"Ön bölümden kazandığımız performansı arttırmak için dikey rodlarda ve jantlarda daha kompleks bir yapıya geçtik"

"Orta bölümle aerodinamik kazanç sağlamak için pit yolunda artık trend olmuş olan üst çarpışma tüpünü aşağı indirme ve bükme yoluna gittik."

"Arka bölümde ise aero gelişimine fırsat tanımak adına maceraperest bir süspansiyon yapısı tercih ettik."

"Bu geliştirmelerin üçü de aslında kendi çapında performans artışı sağlasa da, hepsi bir araya gelince, ikincil aerodinamik kazancı hem kış hem de sezon boyunca arttıracağını umuyoruz."

“Her zamanki gibi aracın her milimetresi üstünde kuralların izin verdiği ölçüde çalıştık."

“Geçen sezonun son yarışından bu yana ciddi miktarda yere basma gücü bulduk. Bu yüzden yaptığımız üç proje, 2019’da erişemeyeceğimiz noktalara ulaşmamız için bize güven veren bir temel sağladı.”

Allison, yeni aracın öncekinden daha verimli olduğunu da söyledi.

"Yönetmeliklerde pek bir şey değişmedi ve bu nedenle araç geçen yılla çok benzer sürüklenme seviyelerinde çalışacak."

"Kışın ortaya koyduğumuz çabalar, aracın aerodinamik paketin verimliliğini arttıracak ve bu sayede sürüklenmeye rağmen çok daha fazla yere basma gücü üreten bir araca sahip olacağız."

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Editör Adam Cooper

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