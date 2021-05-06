Norris: ''Takımda daha büyük bir rolüm var''

McLaren sürücüsü Lando Norris, 2021 Formula 1 sezonundaki ilk üç yarışta çok güçlü performanslar çıkardı ve şu anda Pilotlar Şampiyonası'nı üçüncü sırada götürüyor.

Formula 1'deki üçüncü yılına giren İngiliz pilot, bu sezon bir podyum aldı ve McLaren'a, Takımlar Şampiyonası için iyi puanlar kazandırdı.

İspanya Grand Prix'sinden önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Norris, bu sezonun şu ana kadarki en iyi sezonu olduğunu, ancak bekleyip göreceklerini çünkü işlerin her an değişebileceğini söyledi.

Norris, "Kendime güvenmeye devam etmek istiyorum. Bu sezon, şu ana kadar Formula 1'de geçirdiğim en iyi sezon ve yarışlar da çok iyi devam ediyor. Bu performansı devam ettirmeyi çok isterim.''

''Ancak iyi bir yarış, harika bir pozisyon ve çok fazla puandan ibaret değil. Sekizinci veya dokuzuncu olup da iyi bir yarış geçirebilirsiniz ve hedeflediğiniz her şeyi başarabilirsiniz.''

''Bekleyip göreceğiz. Grid şu anda çok yakın, özellikle de orta grup. Her an durumlar değişebilir, bu yüzden de performansımızı sürdürmek istiyoruz ancak bu kolay değil ve arada bir arkalara düşersek şaşırmayacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki yarışlardan ne beklediği sorulan İngiliz pilot, ‘’İşlerin bizim için iyi ilerlediğini düşünüyorum. Sıralamalarda ve ihtiyacım olduğu zamanlarda, turlarımı iyi birleştirebildiğimi hissediyorum.''

''Belki de Imola ve Portekiz’de sıralama turlarının üçüncü bölümünde bunu çok gösteremedim ancak bunlar dışında her şey iyi gidiyor. Yarışlar da, startlar da, genel olarak iyi ilerliyor. Ancak işler kolay şekilde kötüye de gidebilir. Yaptığımız şeye devam etmek istiyorum ve Mercedes ile Red Bull’un arkasında kalmak istiyorum.’’

‘’Her yarış için çok umutlanmıyorum. Şu anda ne yapıyorsak buna devam edeceğiz. Her an 6., 7. veya 8. sıraya düşebiliriz, bu yüzden olaylara gerçekçi yaklaşıyorum ancak umutluyum.’’ yanıtını verdi.

McLaren, şu anda Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü sırada ve sezonun ilk üç yarışında iki pilotu da yarışlardan puan alan tek takım. Woking merkezli takımın bu güçlü performanslarının durmasından korkup korkmadıkları sorulan Norris şöyle yanıtladı: ‘’Hayır, her zaman kendimize güveniyoruz ve daha iyisini yapmak için önümüze bakıyoruz.''

''Sıralamalarda veya yarışlarda, Red Bull ve Mercedes’i yenmeye çalışıyoruz. Hâlâ bu fırsatları değerlendiriyorum, sahip olduğumuz şeyle yetinmiyorum. Mümkün olduğunca fazlasını başarmaya çalışıyoruz ancak aynı zamanda da gerçekçi oluyoruz. Bu, gerçekçi olmakla, kendinden emin olmanın bir karışımı gibi.’’

21 yaşındaki pilot, McLaren'ın aracının, geçtiğimiz yılınkine kıyasla daha mı güçlü olduğu sorusuna, ‘’Bu zor. Aracın sürüşü, geçtiğimiz yıla kıyasla kesinlikle biraz değişti ve Bahreyn’de araçta iyi hissetmiyordum.''

''Daniel’in sürüş tarzı, Bahreyn’de daha iyiydi ve o zamandan beri Imola’da ve Portekiz’de çok geliştim. Hâlâ aracı nasıl süreceğimi, nasıl performansı geliştireceğimi öğrenmeye çalışıyorum. Bu kesinlikle sürüşü kolay bir araç değil.’’

‘’Kendimden daha emin hissediyorum. Birinci antrenmandan ikinci antrenmana, yarışa kadarki tüm seanslarda ne yapmam gerektiğini biliyorum, deniyorum ve takıma geri dönüşler vermeye çalışıyorum. Sadece araçta değil, arka planda, takım olarak yaptığımız işler de performansımıza yardımcı oluyor.’’ yanıtını verdi.

Şu ana kadar çok güçlü bir sezon geçiren Norris, bunun için ne yaptığını anlattı.

‘’Bu sezon bir şeylerin değiştiğini düşünüyorum. Takımdaki rolüm değişti çünkü sürücüler arasında fark var. Carlos’la ikimiz de, iki senedir McLaren’daydık. Bu yıl Danny [Ricciardo], farklı takımlarda ve Formula 1’deki tecrübeleriyle takıma geldi, ancak benim McLaren’la daha fazla tecrübem var. Bu yüzden takımda daha büyük bir rolüm var, geliştirme alanında daha fazla sorumluluğum var.''

''Son 3-4 yıldır takımlayım ve Daniel değil. Bu yüzden biraz daha sorumluluk almalıydım, takımı bu alanda geliştirmeye yardımcı olmalı ve bilgilerimi kullanmalıydım. Tabii ki Daniel, Red Bull, Renault ve Formula 1’deki birçok takım hakkında bilgi sahibi.’’

‘'Bu sadece, sorumluluk almam gereken bir konuydu, ki bence takımdaki bu sorumluluğu almak benim için de iyi oldu. Bu sayede performansımı geliştirebildim, takımla daha çok çalışabildim. Tam olarak görevlerimi söylemek zor ancak takımdaki sorumluluklarım arttı. Aynı zamanda, yarış pistinde araçta olarak ve her adımda neyi başarmak istediğimi bilerek, özgüven seviyem de arttı.’’

Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images