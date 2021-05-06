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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Tsunoda, Formula 1'e henüz "alışamamış"

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Alpha Tauri’nin çaylak pilotu Yuki Tsunoda, İspanya Grand Prix'i basın toplantısında Formula 1'e henüz alışamadığını ve daha öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söyledi.

Tsunoda, Formula 1'e henüz "alışamamış"

Tsunoda, F1 kariyerine Bahreyn’de etkileyici bir başlangıç yaptıktan sonra sonra Imola ve Portekiz’de istediği performansı sergileyemedi ve iki yarışı da puan barajının dışında tamamladı.

İspanya Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Japon pilot bu durumun sebebinin araca ve genel anlamda F1 daha alışamamış olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Tsunoda, verdiği demeçte şu yorumlarda bulundu: “F1’e daha alışamadım. Alıştığımı veya aracı iyi kullanabildiğimi sandım ama bu Portekiz’e kadardı. Yapılması ve öğrenilmesi gereken daha çok şey var, özellikle de gaza bastığımda aracın vereceği tepki konusunda endişelendiğim noktalar var. Aracı daha tamamen kontrol edemiyorum ve bu alanı geliştirmek istiyorum. Bunu yavaş yavaş küçük adımlar atarak ve gelişimler göstererek yapacağım."

Max Verstappen, Red Bull Racing and Yuki Tsunoda, AlphaTauri in the Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing and Yuki Tsunoda, AlphaTauri in the Press Conference
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Fotoğraf: FIA Pool

Ayrıca Tsunoda Portekiz’de aracın Gasly’e kıyasla ona daha farklı hissettirdiğini söyledi ve bu nedenle aracı gerçekten anlamak için Barcelona’daki performansın önemli olduğunu ekledi.

“Portekiz’de Gasly’e göre araç bana daha farklı bir hissiyat verdi. Sanırım farklı sürüş tarzlarına sahibiz ancak araç ikimizde de farklı davrandı bu yüzden bunun nedenini merak ediyordum. Bu konuda mühendislere danıştım ve onlarla çeşitli konuşmalar yaptım.”

“Bu konuşmaları yaparken kendime daha önce geri bildirim verip bu noktaları düzeltmekte erken davranmam gerektiğini fark ettim.”

"Şu ana kadar hep tempo olarak geriden geldim bu yüzden bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum.”

“Aracın verdiği hissiyatı Barselona’da bir kez daha görmek istiyorum çünkü Portekiz’de çok rüzgar vardı. Ayrıca virajdan viraja ve turdan tura değişiyordu. Sonuç olarak aerodinamik denge de hep değişiyordu. Bunu göz önünde bulundurarak Barselona’da tekrar kontrol edeceğim ve kendime gerekli geri bildirimleri vereceğim.”

Bunun ardından Tsunoda’ya Barselona’daki pistin 10. virajındaki değişikliğe dair düşünceleri sorulduğunda şöyle yanıtladı: “Geçiş sayısının artacağı bir şüphe konusu. Bence pek değişmeyecek.”

“Ancak, belki daha fazla [geçiş] fırsatı olabilir ama bunun olacağını da zannetmiyorum.”

 

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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