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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Sainz, İspanya GP için heyecanlı

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İspanyol pilot Carlos Sainz, Ferrari ile İspanya'da çıkacağı ilk yarış öncesinde motive ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Sainz, İspanya GP için heyecanlı

Bu sene Ferrari'ye katılan Sainz, Ferrari ile doğup büyüdüğü ülkesinin topraklarında ilk kez yarışacak. İspanyol pilot konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Evet, büyüdüğünüz ülkenin topraklarında olduğunuzda, her zaman biraz daha heyecanlı ve motive oluyorsunuz. Ancak bu sene de biraz geçen sene gibi farklı bir hava var. Taraftarları burada ağırlayamamak, onların desteğini alamamak, onlarla ettiğimiz küçük sohbetlerin olmaması farklı hissettiriyor.''

Normalde İspanya'da yapılan kış testleri bu sezon Bahreyn'de yapılmıştı. Normalde her kış burada yüzlerce tur atıp data toplayan takımlar bu sefer bu bilgilere sahip değil. Bu nedenden ötürü herkes antrenman turlarında daha çok tur atmak isteyebilir.

Konu hakkında konuşan Sainz, ''Güzel bir noktaya değindiniz, bilinmeyenler fazlasıyla var. Gayet iyi bildiğimiz ve test yapmamız gerekmeyen bir pist varsa, o da Barcelona. Barcelona'dan önce takvimdeki bütün pistlerde test yapmayı tercih ederim çünkü burayı çok iyi biliyoruz.''

''Fakat araç ayarı ve lastiklerden çok şey isteyen bir pist ve eminim ki antrenman turlarının ardından üzerinden gelmemiz gereken birçok sorun ortaya çıkacak. ''

''Barcelona oldukça teknik bir pist.  Sadece burada çok tur attığımız için gerekli değeri gösteremiyoruz. Araçların nasıl davranacağını ve yeniden dizayn edilen 10. virajı görmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Barcelona'daki pistin 10. virajı daha akıcı bir pist yaratabilmek ve araçların birbirini daha kolay takip edebilmesi için genişletilmişti.

Bu değişiklik hakkında konuşan Sainz, ''Geçmişte 10. viraj, öndeki pilotu takip etmenin oldukça zor olduğu bir virajdı çünkü tek bir yarış çizgisi bulunuyordu. Şimdi viraj genişletildi, belki de böylelikle aracını önündeki pilota göre farklı konumlandırarak biraz daha kirli havadan kaçabilirsin. Fakat şimdi de daha hızlı bir viraj haline geldi yani kirli havadan kaçamazsak yere basma gücü daha da azalacak. Deneyip, ilk yorumlarımızı Cuma günü yapacağız.'' dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Can Çarpıcı

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