Analiz: McLaren ne kadar büyük sorun yaşıyor?

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Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun cumartesi günü gerçekleştirilen sıralamalarda ancak 13 ve 18. olmasının ardından takım zarları attı ve tüm gridin aksine orta lastiklerle başlayarak bir kumar oynadı.

İlk turda yol tutuşu eksikliği yaşayan McLaren pilotları, adeta bir elleri bağlı bir şekilde mücadele ettiler. Norris ve Ricciardo, ilk turun sonunda damalı bayrağı geçerken 18. ve 20. yani sonuncu sıradaydı.

McLaren pilotları için çok uzun bir yarış olacağı belliydi. Yarış biterken Ricciardo 14., takım arkadaşı Norris ise 15. sıradaydı. McLaren pilotları sadece kendileri gibi sorun yaşayan Williams'tan Nicholas Latifi'yi ve Aston Martin'den Nico Hulkenberg'i geçebildiler.

McLaren'ın sezonun ilk yarışına hazırlık süreci tam manasıyla fırtınalı geçmişti. Ricciardo, COVID nedeniyle Bahreyn'deki testleri kaçırarak çok değerli pist üstü zamanlarından oldu. Sonrasında Barselona'daki testlerde yaşanmayan ancak Sakhir sıcağında kendisini gösteren fren soğutma sorunları ortaya çıktı.

Üç gün boyunca McLaren MCL36'nın kokpitinde olan Norris, yaşanan sorunlar nedeniyle yapabilecekleri konusunda kısıtlanmıştı. Yaşanan sorunlar nedeniyle yeni araç üstünde yapılması gereken birçok önemli çalışma yapılamadı.

Yarış öncesinde fren sisteminde bazı iyileştirmeler yapıldı. Takım bu değişiklikle ne kadar performans kaybettiğini açıklamadı ancak durumun ideal olmadığı açıktı.

Ancak pazar günkü yarış, muhtemelen takımın beklediğinden de kötü bir şekilde sonuçlandı.

Takım Patronu Andreas Seidl, "Bugün yaşadığımız şey, tüm hafta sonu boyunca yaşadığımız sıkıntıların devamı niteliğindeydi."

"Bizim için zaten çok zor bir yarış olmasını bekliyorduk. Yarış boyunca birçok parametreyi kontrol altında tutmak zorunda kaldık. Bu, performans kaybetmemize neden oldu. Bu yüzden hiçbir zaman gerçekten ilerleyebileceğimiz bir pozisyonda olmadık."

"Geriye dönüp baktığımızda, yarış başındaki lastik seçimi kesinlikle beklediğimizden pahalıya mal oldu. Lastikleri doğru sıcaklık aralığına getirmek çok zordu."

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Ardından önümüzde yumuşak lastiklerle yarışan pilotların lastikleri aşınıp bizim avantajlı duruma geldiğimiz anlarda, yeteri kadar yol tutuşuna ve performansa sahip değildik." dedi.

Yol tutuş eksikliği ifadesi, samimi bir kabullenmeydi ve takımın teknik direktörü James Key de sıralamaların ardından benzer yorumda bulunmuştu.

Pazar günkü yarıştaki tek olumlu şey, her iki aracın sorunsuz bir şekilde yarışı tamamlamasıydı. Bu sayede takım, yarışı test gibi kullanarak çok fazla veri toplamış oldu.

Tüm Formula 1 takımları, 2022 araçlarını şu ana kadar sadece iki pistte gerçek manada deneyimlediler. Barselona'dan Bahreyn'e geçişte bazı takımlarda çok ciddi performans farklılığı görüldü.

Cidde F1 pisti, takımların ve pilotların mevcut paketlerinin nasıl performans sergileyeceğini bilmedikleri türde bir pist. Hızlı virajlara sahip pistte, sürüş yüksekliği ve zıplama gibi dinamiklerin performansları nasıl etkileyeceğini kimse bilmiyor.

Seidl, "Sezonun en başında olmak ve bu tamamen yeni araçlarla sadece iki pist görmüş olmak tabii ki tekrar farklı pistlere gittiğinizde her zaman belli bir belirsizlik yaratır."

"Açıkçası mümkün olan en iyi şekilde hazırlanabilmek için çok fazla simülasyon çalışması yapılıyor. Aynı zamanda ne beklememiz gerektiğini öğrenmeye çalışıyoruz."

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Şu an için aracın, bu paketin, farklı pist yapılarında nasıl çalıştığını görmemiz lazım. Daha önceden Cidde'nin buradan (Bahreyn) çok farklı olduğunu, bu pistin mevcut paketimizin zayıflıklarını açığa çıkaracağını söylemiştim."

"Ancak günün sonunda biz her tür pist yapısında rekabetçi bir araca sahip olmak istiyoruz. Şu anda buna odaklanmalı ve bu yolda çalışmalıyız." dedi.

Bir takım yere basma gücü hakkında konuşmaya başlamışsa, bu konuda hızlı çözüm bulması pek olası değildir. Tabii ki tüm takımlar gibi McLaren da CFD ve rüzgar tüneli çalışmalarını sürdürüyor ve güncellemeler getirmek için çalışıyor.

Gelecek yarışlara güncellemeler getirildiğinde durum tabii ki iyileşecektir ancak yine de McLaren MCL36'nın olması gerektiği yere gelmesi biraz zaman alacak. Tabii ki rakipleri de yerlerinde saymadıkları için onlar da gelişecekler.

Aerodinamik paketler değiştiğinde, takımların pist koşullara göre ideal ayarları bulması zaman alabilir. İlk yarışta gördüğümüz üzere, tüm takımların doğru ayarları bulması pek kolay olmayacak.

Bunun dışında McLaren; Seidl'ın takım patronluğunda, Key'in teknik patronluğunda, Andrea Stella'nın ise mühendislik patronluğunda yükselen ve kendisine güveni artan bir takım. Yani takım içerisinde durumun iyileşmesine yardımcı olacak güçlü isimler var.

Bazı isimler, McLaren'ın Ron Dennis dönemindeki gri yapısından uzaklaşarak daha eğlenceli ve oyunlar oynanan bir takım olması nedeniyle takımın yeteneklerine şüpheci yaklaşıyor olabilir.

Bu açıdan Ricciardo ve Norris'in böylesi bir dönemde takım oyuncuları olarak motive edici çalışmalar yapmaları paha biçilemez olacak.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Erik Junius

Seidl, "Daniel ve Lando'nun bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşamaları kesinlikle anlaşılabilir bir şey."

"Her ikisi de çok daha rekabetçi aracı hak ediyorlar. Ancak aynı zamanda onlar, bir takımın parçası olduklarını anlıyorlar. Onların bana ve takıma bu zorlu dönemi aşmamızda yardımcı olmaları çok önemli olacak."

"Bu acıyı hızlı bir şekilde geride bırakabileceklerinden ya da takım olarak bizim bu acıyı ve hayal kırıklığını çoktan geride bırakıp, elimizdeki tüm yetenekler ve adanmışlıkla durumu en hızlı şekilde tersine çevirmeye odaklandığımız ve buna adandığımızdan eminim." dedi.