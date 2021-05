Norris: ''Şampiyonayı pek fazla düşünmüyorum"

Monako Grand Prix'sinin son bölümlerinde sert lastiklerinin bitmesiyle birlikte büyük bir tempo kaybı yaşayan Norris, Red Bull pilotu Sergio Perez'in baskısı altında kalmıştı.

İngiliz pilot, bu baskıya rağmen hata yapmadı ve bu sezonki ikinci podyumuna ulaştı. Yarışın son bölümünün stresli geçtiğini söyleyen Norris, ''Bu hoş bir his. Orada olana kadar bunun ne kadar iyi bir his olduğunu bilmiyorsun. Yarış oldukça uzun ve özellikle son turlarda olması daha da uzattı. Evet, Monako'da savunma yapmak kolay ancak yine de üzerinizde baskı oluşuyor ve her virajda aynanızda onu görmek stresli olabiliyor.''

''Tempomuz iyiydi, ilk bölümde öndekilerle kalabiliyordum. İkinci bölümde sert lastiklerle biraz daha sorun yaşadım ama hafta sonu boyunca genel olarak iyi bir tempoya sahiptik ve yarışta bunun meyvelerini aldık.''

''Red Bull bizden biraz daha hızlıydı ama dediğim gibi Monako'da savunmak yapmak oldukça kolay. Eğer, [arkanızdakini] 1 ve 10. virajda arkanızda tutabilirsiniz, iyi durumdasınız demektir. Hata yapmadığım sürece podyuma çıkabileceğimi biliyordum. Yarış daha çok benzin ve lastik gibi şeyleri yönetmekle geçti ancak bazen yarışlar böyle gidebiliyor. Bu [yönetimim] günün sonunda işe yaradı ve bu yüzden sızlanmıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Bu sezonun en istikrarlı pilotlarından biri olan Norris, şu ana kadarki her yarışta puan aldı ve beş yarışın ikisini bitirdi.

Valtteri Bottas, beş yarışın ikisinde yarış dışı kalarak sezona şanssız bir başlangıç yaparken; Perez, Red Bull aracına hâlâ alışmaya çalışıyor. Bu iki isimin yokluğunda Norris, bugün aldığı podyumla Pilotlar Şampiyonası'nda 3. sırada bulunuyor.

Norris, bu konu hakkında düşünmediğini ve bunun iyi sonuçlarıyla birlikte gelen bir artı olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: ''Şampiyona hakkında düşünmüyorum. O şimdilik yaptıklarımızın sonucu olarak gelen bir artı. Imola'daki ve bugünkü gibi anların en güzel yanı, takımdakileri mutlu görmek ve onların sıkı çalışmalarının karşılıklarını alması.''

"Önümüzdeki diğer adımı da atıp, Red Bull ve Ferrari'nin yanına çıkabilmek ve böyle günlerde bunu kanıtlamak güzel. Ayrıca podyumlar takımı biraz daha iyi yapması için de motive ediyor.''

''Dün pole pozisyonunun sadece 0.2 saniye arkasındaydık, yani aracı biraz daha geliştirebilirsek çok daha güçlü olabiliriz. Takıma çok teşekkür ediyorum ve umarım böyle devam edebiliriz.''

Lando Norris, McLaren, 3rd position, celebrates with his team in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images