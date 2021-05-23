Ricciardo: “Unutmak istediğim yarışlardan biriydi”

Ricciardo, yeni takımı McLaren’daki kariyerine zor bir başlangıç yapsa da son yarışlarda giderek araçta ve takımda daha rahat hissettiğini dile getiriyordu ve bunu İspanya Grand Prix’sinde 6. sırada finiş görerek kanıtlamıştı. Fakat, Monako’da bu formu devam ettiremedi ve oldukça zor bir hafta sonu geçirdi.

Yarışın ardından verdiği demeçte Ricciardo, “Dürüst olmak gerekirse yarışım oldukça acı vericiydi ve unutmak istediğim yarışlardan biri oldu.”

“Yarışın başında orta hamurda olmama rağmen Raikkonen’le arayı kapatmamı söylediklerinde ona yaklaşamıyordum. Bu andan itibaren benim için çok zor bir yarış olacağını anladım.”

“Sonrasında sert lastiklerle birkaç temiz tur attım ve bence o andaki tur zamanları iyiydi.”

“Fakat maalesef sonuçta unutmak istediğim hafta sonlarından biri oldu.” dedi.

Bunun yanında Ricciardo’nun takım arkadaşı Lando Norris ise yarışta Avustralyalı pilota tur bindirdi ve bu sene ikinci podyumunu aldı.

Lando Norris, McLaren, 3rd position, on the podium with his trophy 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu sene oldukça güçlü bir performans gösteren genç pilot hakkında konuşan Ricciardo şunları söyledi: “O gerçekten çok iyi ve gerçekten çok iyi sürüyor. Bu yüzden hızlı ve şu anda bunu kanıtlıyor. Fakat tam olarak ne derecede iyi olduğundan emin değilim, sanırım bunu bana yılın sonunda sormanız gerekir. Fakat şüphesiz şu anda iyi gidiyor."

Ayrıca, McLaren’ın iki aracından biri podyumdayken diğeri puan alamamasının araçtan kaynaklı olup olmadığı sorulduğunda Ricciardo, “Eminim takım böyle bir hafta sonundan sonra her şeyi kontrol edecek ve üzerinde çalışacak. Ben de bakacağım ve neyi daha iyi yapabileceğimi anlamaya çalışacağım. Belki hâlâ araca alışma sürecindeyimdir ama eminim her şeyi tekrar kontrol edecekler."

“Açıkçası bu kadar geride olmayı beklemiyordum. Takım çok anlayışlı davranıyor ve bu iyi ama şahsen bu kadar geride olmak istemiyorum.”

“Önlerde yarışmak istiyorum ve bana süre verdikleri için onları takdir ediyorum. Belki daha fazla zamana ihtiyacım var ama Bahreyn’den itibaren çok fazla ilerleme kaydedemedim gibi hissediyorum. Daha fazla deneyip bu kilidi kırmalıyım.” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images