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Formula 1 / Monako GP Haberler

Gasly: "Altıncı olmak güzel"

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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Monako Grand Prix'sini 6. sırada bitirerek, takımın bu sezonki en iyi sonucuna ulaşmaktan ötürü mutlu olduğunu belirtti.

Gasly: "Altıncı olmak güzel"

Gasly, hatasız bir sürüşle bütün yarış boyunca Lewis Hamilton'ı arkasında tutmayı başararak yarışı 6. sırada tamamladı. 

Fransız pilot, Hamilton'ın erken pit stopuna cevap vermeleri gerektiğinden dolayı Sebastian Vettel ve Sergio Perez'den erken pite girmek zorunda kaldıklarını bu yüzden de bu pozisyonları kaybettiklerini belirtti.

Gasly, yine de bu sonuçla mutlu olduğunu ekledi ve yarışı hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Evet eğlenceliydi, dün 6. olarak bu sezonki en iyi sıralama turlarımızdan birinin geride bırakmıştık ve bugün bu sezonki en iyi yarış sonucumuzu aldık dolayısıyla mutluyum.''

''78 tur boyunca arkamızda Lewis olduğu için yarış oldukça yoğun geçti ve hataya yer yoktu. Lewis, bizden önce pite girdi ve bizi baskı altına soktu. Bizden önce pite girdiğinden dolayı ona karşılık vermemiz gerekti. Ona karşılık verip pite girince de Vettel ve Perez'e boş bir pist bıraktık bu da onlara daha geç pite girerek önümüzde çıkma fırsatı tanıdı.''

''Bunun üzerinden geçip değerlendirmemiz gerek ama genel olarak bu hafta ileriye doğru attığımız adımdan dolayı memnunum.''

Vettel, pit yolundan çıkmasının ardından Gasly ile pist üstünde yan yana gelmiş ve ikili Casino Meydanına doğru yakın bir mücadeleye girmişti. Sonunda bu mücadeleyi Vettel kaznadı.

Gasly de sert ama adil yarıştıklarını belirterek konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Dürüst olmak gerekirse, onun yanına gittim ve 'beni sıkıştırabileceğin 1 cm bile daha yoktu' dedim. Tepeyi çıkarken yol düz değil ve onun bana yer vermesini umuyordum ancak pek de vermedi. Sert yarıştık ama adildi. İkimiz de virajdan [sağlam] çıkabildik ama eğer biraz daha agresif olsaydık ikimiz de limana uçardık.''

''O [Vettel], çok iyi bir yarış çıkardı. Onu orada görmek şaşırtıcı oldu, yarışta neler olduğunu tekrardan incelemem gerekecek.''

''[Lando] Norris'in arkasında geçirdiğim ilk bölümle mutluydum. Sonrasında pite geldik ve sert lastikleri ısıtmak çok zordu. Dediğim gibi Lewis erkenden pite geldiğinden ona reaksiyon vermemiz gerekti sonrasında Vettel'in önümde çıktığını gördüm.''

''Yani olayı değerlendirmemiz gerekecek ama genel olarak 6. sıra ile hayal kırıklığı yaşayamam. Bizim için senenin en iyi sonucu ve bence bunla mutlu olabiliriz.''

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Can Çarpıcı

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