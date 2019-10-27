Norris: "Sainz harika gidiyor"

Lando Norris son yarışlarda takım arkadaşı Carlos Sainz'la aynı performansı göstermekte zorlanıyor ve bu durum Meksika'da devam etti.

Sıralama turlarını Sainz'ın 0.3 saniye gerisinde tamamlayan Norris, takım arkadaşının iyi bir iş yaptığını söyledi.

“Carlos'a 0.3 saniye kaybettim, ancak hafta sonunun başından beri ufak zorluklar yaşadım. Kendimi hiç %100 güvende hissetmedim. Yine de işimi daha iyi yapmaya çalıştım ve kaydettiğim ilerlemeden memnun kaldım."

"Toro Rosso'nun önünde kaldık ve sıralama turlarındaki ana görev buydu. Carlos'un arkasından başlıyorum ve sekizinci sonuç benim için iyi. Carlos şu anda gerçekten çok iyi gidiyor."

"Carlos ve benim benzer sürüş tarzlarımız var, fakat yaptıklarını tekrarlamaya çalıştığımda, bazen işe yaramıyor. Ancak Formula 1'de böyle olabiliyor, bu yüzden güçlü yanlarınızı kullanmanız için her zamanki gibi sürmeli ve en yüksek sonuçları almaya çalışmalısınız. ”

Norris, Sainz'ın en iyilerden birisi olduğunu da düşünüyor.

"Bence Carlos bu hafta sonu görüldüğü üzere, her şeyi bir araya getirdiğinden en iyi pilotlardan birisi oluyor."

"Gerçekten iyi biri ve bana çok yardım ediyor. Ben de ona yardım etmeye çalışıyorum. Birlikte iyi çalışıyoruz. Bu hafta sonu iyiydik. Toro Rosso çok iyiydi ancak takım çalışmamız ve gelişimimiz sayesinde onları yenmeyi başardık. Hem Carlos hem de benim için iyi oldu. Yarın temiz bir yarışa ihtiyacım var."

"Şimdi Carlos'un 0.3 saniye gerisindeyim ama mutluyum. Çünkü bu yarışta diğer bazı yarışlar kadar güvende hissetmedim. Bu yüzden bir dahaki sefer için durumu anlamaya çalışacağım. Yine de bir takım olarak en iyisini yaptık."

"Her şeye rağmen sonuçtan memnunum. Araçta harika his yakalayamadım ve buna rağmen sekizinci oldum. Artık yarışa odaklanıyorum. Amacım iyi başlamak ve temiz bir yarış çıkarıp, bazı puanlar almak."