Albon, baskı yorumlarına katılmıyor

Albon Singapur, Rusya ve Meksika GP antrenman turlarında kaza yaptı. Cuma günkü ikinci seanstaki kaza sonrası takım şasiyi değiştirmek zorunda kaldı ve bu da çok fazla zamana mal oldu.

Bununla birlikte Albon, tüm bunlardan uzak kalıp normal formuna döneceğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Albon, "Doğruyu söylemek gerekirse kulağa kötü gelecek ama Toro Rosso'dayken de kaza yaptım! Zorluyorum ve beki çok fazla zorluyorum. Bu da bunun gerçek bir bedeli oldu."

"Önemli olan nasıl geri döndüğüm ve şu ana kadar durum iyiydi. Elbette hoş değil ama beni çok fazla etkilemiyor. Kendi açımdan buradaki dönüşümden memnunum."

"Doğruyu söylemek gerekirse takım yönetimi konusunda da bir sorun yok. Bana çok destek oluyorlar. Çalıştığımı ve bunun yavaş yapılmış bir kaza olmadığını, zorlarken yaptığım bir kaza olduğunu biliyorlardı."

"Elbette mükemmel değil ancak bu bir deneyim ve aracı tam olarak bilmemek buna katkıda bulunuyor." dedi.

Albon kaybettiği pist üstü süresinin kendisini olumsuz etkilediğini de kabul etti.

"Elbette bir hayal kırıklığı oldu. Baktığımızda ikinci seansı kaçırdık ve üçüncü seans bile harika bir hazırlık seansı değildi. Bu yüzden çoğu şey birinci seanstan geldi. Elbette yeni bir pistte çok sınırlı pist üstü zamanına sahip olmak harika değil. Ama birinci bölümde kendimi iyi hissettim ve oradaki turum çok güçlüydü. Sonrasında biraz geriye düştüm."

"İkinci ve üçüncü seansta araçta biraz zorlandım, küçük şeylerdi ama ön taraf yeterince rahat değildi."

"Pist gelişmeye başladığında ve daha fazla zorladığımda, durum biraz zordu. Ama bu pist üstünde az zaman geçirmekle ilgili bir şey. Pek çok şeyi yeterince ayarlayamadık."

Albon pazar günü ise podyum istiyor.

"Bence podyum için bir şansımız olabiliriz. Hızlıyız ama geçiş yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Yine de plan bu. Takıma katıldığımdan bu yana sahip olduğum araçla en iyi hafta sonuydu. Aracın podyuma çıkabileceğini düşünüyorum, ama kendimi bulmaya çalışıyorum. Mücadelede kalmak ve savaşmak istiyorum. Bence bu iyi bir fırsat."