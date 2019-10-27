Sainz, McLaren'la gurur duyuyor

McLaren pilotları bu yıl bir kez daha iki araçla birden sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardılar.

Carlos Sainz baştan sona orta grubun önünde yer almayı başardı ve sıralama turlarını yedinci sırada bitirerek orta gruptaki isimler arasında en iyisi oldu.

Lando Norris'i bir kez daha mağlup eden Sainz, sonuçtan memnun olduğunu ancak yarışın özellikle yumuşak lastiklerle başlayacakları için zor geçeceğini söyledi.

İspanyol pilot, “İlk antrenman seansından itibaren hafta sonu boyunca kendimi rahat hissettim. Sıralama turlarında uzun yıllar sonra ilk kez, ikinci bölümde orta lastiklerle bir deneme yaptık. Bu zaten büyük takımlarla birlikte hareket etmeye başladığımızı gösteriyor."

"Neredeyse bu lastiklerle son bölüme ulaşmayı başarıyorduk. Yine de takımın çabalarıyla gurur duyuyorum."

"Eğer üçüncü sektörde trafik olmasaydı yakın da olurduk, ama ikinci turumu orta lastikle atmak ve üçüncü bölüme kalmayı riske etmek gereksiz olurdu."

"Ne olursa olsun iyi bir tur attık ve en iyi takımların arkasından başlayacağım. Bu bize iyi bir yarış pozisyonu veriyor. Lastikleri dikkatlice yönetmemiz gerekiyor ancak bugünkü sonuçtan memnunum. Tüm takımla söylediğim gibi gurur duyuyorum."

"Yarışa yumuşak lastiklerle başlamak muhtemelen en kötü seçenek ve bu yüzden orta lastiklerle son bölüme kalmaya çalıştık."

"Yumuşak ile başladığımız zaman tek pit stop ile yarışı tamamlamak inanılmaz derecede zor, fakat orta lastiklerle başlayanlar tek pit stop stratejisini uygulamaya çalışacaklar."

"Yarın zor bir gün bizi bekliyor, ama neler olacağını göreceğiz. Umarım hızımız sayesinde ota lastiklerle başlayanların önünde oluruz." dedi