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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Norris: "Ricciardo ile aramızda akıl oyunları yok"

Lando Norris, zor bir sezon geçiren takım arkadaşı Daniel Ricciardo'ya karşı akıl oyunları oynadığı iddialarını reddetti.

Altay Gök
Ekleyen:
Norris: "Ricciardo ile aramızda akıl oyunları yok"
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McLaren, pilot performansları açısından uçlarda bir sene geçirmekte. Lando Norris, 76 puanla şampiyonayı yedinci sırada götürürken, Ricciardo ise sadece 19 puan toplayabilmiş vaziyette.

Ricciardo geçtiğimiz sezonda da Norris'in gerisinde kalmıştı, ancak 2022 sezonuyla birlikte fark bir hayli artmış durumda.

Buna rağmen ikilinin arasındaki ilişki pek de kötü değil, hatta Norris pek çok kez Ricciardo'nun MCL36'ya alışma sorunlarını çözmek için takım arkadaşına yardım etti.

Dolayısıyla takım arkadaşına karşı akıl oyunları oynadığını reddeden Norris, "Akıl oyunları mı? Nasıl şekilde? Hangi akıl oyunlarını oynayabilirim ki?

"Hayır, akıl oyunları yok, hatta tersine ona [Ricciardo] sürekli yardım etmeye çalışıyorum. Günün sonunda Alpine'i yenmeye çalışmak hepimizin faydasına."

"Ricciardo benim gördüğüm her şeyi verilerden ve diğer tüm perspektiflerden inceliyor."

"Kendisine normalde yapacağımdan daha fazla yardım teklif ediyorum. Şampiyonluk savaşı veriyor olsaydık söyleyeceğimden çok daha fazlasını söylüyorum. Takım için ihtiyacımız olan da, şu an istediğim de tam olarak bu." 

"Yani evet, bu akıl oyunlarının tam tersi ve oldukça zihin yatıştırıcı." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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