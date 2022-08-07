Leclerc: "Hatalarına bahane arayan sürücüleri anlamıyorum"

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Charles Leclerc, Formula 1'e girdiği günden bu yana hata yaptığı zaman bunun sorumluluğunu hemen üstleniyor ve genelde bahane aramıyor.

Fakat geleneksel olarak sürücüler, hata yaptıkları zaman bunu araca veya rüzgar gibi şeylere bağlıyorlar.

Leclerc son olarak Fransa GP'de galibiyetine mâl olan ciddi bir hata yaptı ve bunu hemen kabullendi. Oysa taraftarlar da dahil olmak üzere çoğu kesim, bunun Leclerc'in hatası olmadığı görüşündeydi.

BBC Sport'a konuşan Leclerc, bu konuda şöyle diyor: "Bazen hatanın sürücüden kaynaklandığı çok açıktır."

"Rüzgarla veya diğer şeylerle bahane bulmaya çalışan sürücülere anlam veremiyorum."

"Elbette bazen olabiliyor. 200 kazadan birisinde çok tuhaf bir şey yaşanabiliyor. Fakat ben mazeret bularak vakit kaybetmeyi sevmiyorum çünkü bunu yaptığınız zaman vakit kaybediyorsunuz ve ileri gidemiyorsunuz."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, makes a pit stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Dürüst olmak çevremde çalışan insanlar için de iyi çünkü ne zaman bir hata yapsam bunu söyleyeceğimi biliyorlar. Umarım onlar için de aynısı geçerlidir. Böylece herkes, yaşananlardan hemen dersler çıkarabilir. Ferrari'de de durum bu şekilde."

Leclerc, Formula 1'e geldiği günden bu yana çok değiştiğini söyledi.

"Formula 1'e geldiğim günden bu yana, sezondan sezona bir şeyler öğrenip, detaylar özerinde çalıştım ve doğal bir ilerleme kaydettim."

"Bu yıl pek çok şeyi değiştirdim, özellikle de yarışlara olan hazırlanma ve yarıştan sonra rahatlama şeklim değişti. Fakat tüm bunlar deneyimle geliyor. Geçen yıl tüm bu ayrıntılara dikkat etmiyordum. 24 yaşında olabilirim ancak büyüdükçe farklı şeyler hissediyorsunuz."

"Geçen yılın sonunda çok yorgun olduğumu hissediyordum. Oysa bu yılın sonunda çok yorgun hissetmek istemiyorum. Çünkü bunun büyük bir fırsat olduğunu biliyorum."

"Artık çok daha fazla boş vaktim var. Ev ve yarışlar arasında pek bir şey yapmadığım vakitler oluyor. Sadece antrenman yapıp, evde kalıyorum. Hayatım diyet, antrenman ve evde vakti geçirmek. Yani çok daha sıkıcı şeyler yapıyorum fakat bana çok yardımcı oluyor."