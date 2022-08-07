Zhou'nun performansı, çaylak yılında kendisini şaşırtmış

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Alfa Romeo pilotu Haziran ayındaki Kanada Grand Prix’sinde ilk kez Q3'e kalırken, iİki hafta sonra Silverstone’da aynı başarıyı tekrarladı.

Şimdiye kadar beş puan alan Zhou, aynı zamanda mekanik sorunlar yüzünden üç kez yarış dışı kaldı ve bir kez de Silverstone'daki kaza nedeniyle finiş göremedi.

RacingNews365'e konuşan Zhou ‘Genel olarak sezonun ilk yarısından oldukça mutluyum.."

"Q3’e kalmak benim için de kesinlikle büyük bir sürpriz oldu, çünkü ilk yılımda bunu yapmak için çok fazla fırsatımız olduğunu hissetmiyordum. Bu yüzden oldukça iyi bir başarı elde ettik ve kaydettiğim gelişimi göstermiş oldu."

"Ama aynı zamanda , kendimden beklentilerimin arttığını da hissediyorum. Örneğin hâlâ bir çaylak olmama rağmen, Q1'de elenirsem, oldukça üzüleceğim."

"Yılın başında durumumdan memnundum fakat Q2'nin her zaman minimum hedefim olacağını hissedebiliyorum." dedi.

Zhou, bu yıl en çok yarış dışı kalan isimlerin başında gelmesiyle de dalga geçti.

Zhou "Bence genel anlamda tüm kutucukları işaretledik, tüm bu yarış dışı kalmalar ve kazalar da buna dahildi, ki elbette bunların olmasını istemezdim!"

"Şimdi önceden de kaldığım üzere yeniden Q3'e kalmak istiyorum. Ancak takımla çözmek istediğim bazı şeyler var."

"Birincisi, bence sorun yaşadığımız yerler, yani başlangıçlar. Takım olarak bununla çok mücadele ediyoruz. Bu çok tutarsız veya tahmin edilemez bir durum."

"Bence bu, takımımız için geliştirmek istediğimiz bir şey. Umarım çok yakında düzeltilir." dedi.

Çeviri: Asya Kalpar