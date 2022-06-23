Norris: "Performansın pistten piste bu kadar değiştiğini hiç görmedim"

Bu yıl yeni kurallara geçilmesinin ardından ilk iki takım tamamen önde yer alırken, onların ardından Mercedes ve birbirlerine çok yakın olan diğer altı takım geliyor.

Mücadele çok yakın olduğu için de güç düzeni pistten piste değişiyor. Örneğin McLaren, Imola'da podyuma çıkarken, son iki yarışta puan dahi alamadı.

Lando Norris, bu duruma epey şaşırdığını dile getirdi.

Norris şöyle dedi: "2022 sezonuna dair garip şeylerden birisi, güç düzeninin pistten piste çok fazla değişmesi. Takımlar yeni teknik düzenlemelere uyum sağlamaya çalıştığı için bir bakıma bu beklenen bir şeydi. Fakat kariyerimde böyle bir şey hiç görmedim."

"İyi haber şu ki durum çabucak değişiyor. Eğer Montreal hafta sonu bizim için zor geçmişse, Silverstone'da daha iyi olmamamız için hiçbir sebep yok. Bahreyn'deki ilk yarışta 15. olduk fakat Avustralya'da beşinci olup, Imola'da podyuma çıktık. Bakü ve Kanada'da o kadar hızlı değildik ama sebebini biliyoruz ve durumu düzeltmek için çalışıyoruz."

"Montreal'de işler bizim için ters gitti. Sıralama turlarında güç ünitesi sorunları vardı ve değişken şartların bize toparlanma şansı vereceğinden emindim fakat sorun nedeniyle zaman turu kaydedemedim. Pazar günkü yarışta çok az geçiş olduğu için, gridde mümkün olduğunca önde başlamak önemliydi."

"Cumartesi ve Pazar günü her şey mükemmel gitseydi, eminim puan kazanabilirdik fakat tüm sürücüler size aynı şeyi söyler. Bu açıdan Kanada'da hızlı olmadığımızı kabul etmeliyiz. Takım arkadaşım Daniel Ricciardo da puan alamadı ve 11. oldu. Fakat bundan dersler çıkaracağız."

"Silverstone için bazı yeni parçalarımız olacak ve orada piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Orada Kanada'dan daha iyi performans göstermek için elimizden geleni yapacağız. Aracı biraz güncelleyeceğiz, ayrıca oranın asfaltı Montreal'dekinden tamamen farklı olacak. Dalgalanmayla ilgili FIA teknik direktifinin yürürlüğe girip girmeyeceğini görmek ilginç olacak. Kanada hafta sonunda bu konu çok konuşulmuştu ama kesin bir fikrim yok.

"Aracımız dalgalanmadan pek etkilenmiyor, bu yüzden bir değişiklik için zorlamadık. Fakat güvenlik her şeyden önce gelir. Eğer sürücüler üzerinde uzun vadeli etkileri olacaksa veya kaza geçirmeleri gibi bir tehlike varsa, o zaman bir şeyler yapılması gerekiyor"