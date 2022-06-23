Ferrari, FIA'nın eski Mercedes avukatıyla ilgili endişeleri çözmesini umuyor

Haberi dinle

Geçtiğimiz günlerde Mercedes'in takım patronu Toto Wolff'un eski özel danışmanı Shaila-Ann Rao'nun geçici olarak Spor Genel Sekreteri olarak göreve başlayacağına dair yapılan duyuru, takımlar arasında bir miktar tedirginliğe yol açtı.

Rao'nun Mercedes ile olan geçmişinin, Mercedes ile alakalı konularda etkili olabileceği yönünde endişeler ortaya çıktı.

Bu konuda endişe duyan ilk isimlerden birisi Binotto olmuştu. Ferrari'nin Takım Patronu, Azerbaycan GP hafta sonunda bu konudaki endişelerini dile getirmişti.

Kanada GP hafta sonu öncesinde FIA'nın dalgalanmayı azaltma amacıyla yayınladığı teknik direktif tartışmalara neden oldu çünkü teknik direktifte yazılanların Mercedes'e yardımcı olacağı düşünüldü.

FIA'nın konuyla alakalı hızlı hareket etmesinde Rao'nun etkisinin olduğu yönünde şüpheler vardı ve Mercedes'in, teknik direktifin yayınlanmasının hemen ardından tabanında nasıl değişiklik yaptığı ve ikinci destek kolunu eklediği sorgulandı.

Teknik direktifin uygulanma prosedürünün doğru olmadığını söyleyen Binotto, FIA'nın Rao ile ilgili endişelere hızlı bir şekilde cevap vermesini umuyor.

Binotto, "Bu soru bana Bakü'deki basın toplantısında da sorulmuştu. O toplantıda söylediklerimi tekrarlayabilirim. Bu gelişme şüphesiz endişe verici."

"Ancak FIA'ya onun (Rao) bir profesyonel, avukat ve dürüst olduğunu kanıtlayacağı konusunda tamamen güveniyorum."

"Gelecekte endişemin geçerli bir endişe olmadığını kanıtlayacaklarına dair güvenim var." dedi.

Binotto, Rao'nun teknik direktif çıkmadan önce bilgi sızdırdığı, Mercedes'in bu sayede erkenden tabanında değişiklik yaptığı gibi bir iddiada bulunmadı ancak Ferrari'nin teknik direktifin yayınlanmasından sonra bu kadar kısa sürede değişiklik yapabilecek kapasiteye sahip olmadığını söyledi.

Binotto, "Bu değişikliği gece yaptılar. Diyebileceğim şey, Ferrari bunu yapabilecek yeterliliklere sahip değil. Ancak şüphesiz güçlü bir takımın gece bu değişikliği yapmasına da şaşırırım. Belki sadece söylediklerine güvenebiliriz..." dedi.

Mercedes'in bu kadar kısa sürede ikinci destek kolunu eklemesini sorgulayan tek takım Ferrari değildi. Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko da bu duruma şaşırdıklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Marko, "Tabanda ikinci destek kolunu gördüğümüzde çok şaşırdık."

"Teknik direktif yayınlandıktan sonra, böyle bir parçayı ekleyecek kadar yeterli zaman olmadığı açıktı." dedi.

Mercedes'in teknik direktif yayınlanmadan önce konu hakkında bilgi sahibi olup olmadığı sorulduğunda ise Marko, "Aksi takdirde ne olduğunu açıklayamazsınız." dedi.

Buna rağmen Red Bull kampı, Rao'nun FIA'da göreve getirilmesiyle alakalı tartışmalara dahil olmak istemedi.

Takım Patronu Christian Horner, "Bu konuda yorum yapmamayı tercih ederim." dedi.

Rao'nun FIA'da görev almasıyla alakalı tüm takımlar endişeli değildi. Alpine'in Takım Patronu Otmar Szafnauer, Rao'nun Mercedes'teki deneyiminin spor için kötü bir şey olmadığını söyledi.

Szafnauer, "O zaten FIA'daydı, bu yüzden bence güzel olan şu ki artık takım tecrübesine sahip olması. Çifte deneyiminiz varsa bu her zaman iyidir."

"Evet, bu konuda endişelenmiyorum. Sanırım o bir avukat. O, dürüst ve güvenilir olmaya yemin ediyor. O yüzden bence bir sorun yok." dedi.