Horner: "Mercedes, Silverstone ve Paul Ricard'da çok güçlü olacak"

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Formula 1 gelecek hafta sonu Avrupa'ya dönüyor ve Britanya Grand Prix'sine Silverstone ev sahipliği yapacak.

Sonrasında ise Fransa, Avusturya ve Macaristan Grand Prix'leri gerçekleştirilecek. Silverstone geçmişte genellikle Mercedes ve Lewis Hamilton'ın hakim olduğu pistlerden birisiydi.

Bu yıl Mercedes'in yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında Alman üreticinin ön tarafta olması beklenmiyor ancak bazı kesimler, yapı itibariyle Mercedes'e daha iyi uyacağına inandıkları için Alman üreticiden bazı sürprizler gelebileceğine inanıyorlar.

Red Bull patronu Christian Horner da yine güçlü bir Mercedes bekliyor.

Horner, "Mercedes'in Silverstone'da güçlü olacağına inanıyorum. Paul Ricard'da güçlü olmamaları için de herhangi bir sebep göremiyorum."

"Ferrari'nin de Silverstone'da hızlı olacağı görüşündeyim. Pist düzeni göz önüne alındığında bizim için daha zor bir pist olabilir."

"Arka arkaya altı galibiyet almış olmak inanılmaz fakat Silverstone, şimdiye kadarki en zorlu hafta sonu olabilir."

"Elbette kazanmaya devam etmemizi isterim ama durum her geçen yarış daha da zorlaşıyor."

"Avustralya'dan ayrıldığımız yerle, bugün bulunduğumuz yer arasında dağlar kadar fark var. Bu bize işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini gayet net gösteriyor." dedi.