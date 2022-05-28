Norris, Mercedes'in önünde olmalarına şaşırmış

Haberi dinle

Sezona çok kötü başlangıç yapan McLaren, ilerleyen yarışlarda durumu düzeltmeyi başarmıştı ancak takım son yarış İspanya'da istenen performansı veremedi ve Mercedes'in gerisinde kaldı.

Norris, Monako'daki cuma antrenmanlarının her ikisinde de 5. hızlı turu kaydetti ve Ferrari ile Red Bull pilotlarının arkasında orta grubun en hızlısı olmayı başardı.

Norris, "Tabii ki en iyilerin arkasında olmak amacımız. Ancak bunun kolay olacağını düşünmüyorum çünkü Mercedes çok yakın görünüyor. AlphaTauri de çok yakın. Mercedes'in önünde olmamıza biraz şaşırdık. Onların önümüzde olmalarını bekliyordum ancak hedefimiz onların önünde yer almak. Bunu başarabilirsek çok mutlu olacağım." dedi.

İspanya GP'ye sağlık sorunlarıyla katılan Norris, bu hafta sonu daha iyi hissettiğini söyledi.

Norris, "Geçen haftaya göre çok daha iyiyim. Şu anda yeniden röportaj yapabiliyor olmam iyi bir şey. Bu süreçte yapmaya çalıştığım şey sadece dinlenmek oldu. Boğazım, göğsüm, vücudumun tamamı ağrıyordu. Bu konuda çok zorlandım. Şu anda konuşabiliyor ve normal bir şekilde nefes alabiliyorum. Sürekli öksürmüyorum. Yani çok daha iyiyim. Hâlâ %100 değilim ve bu, Monako'da en güzel şey değil. Monako'da her zaman %100 olmak istersiniz, bu açıdan zor bir hafta sonu olacak. Ancak geçen haftaki durumuma göre çok daha mutluyum ve çok daha iyiyim. Özellikle de geçtiğimiz Pazar gününden sonra... Birkaç gün sonra mükemmel olacağımı düşünüyorum." dedi.

Norris, ayrıca araçlarının Monako'da geçen senekine çok benzer olduğunu söyledi. Geçen seneki sıralamalarda 5. olan Norris, yarışta 3. olarak podyuma çıkmayı başarmıştı.

Norris, "Aracımız şu ana kadar iyiydi. Geçen seneye çok benzer. Aracımız iyi performans sergiledi, takım iyi iş çıkardı. Ben de şimdiden oldukça iyi sürdüğümü hissediyorum. Bu açıdan evet. Mercedes ve AlphaTauri çok yakın. Bir tur ben öndeyim, diğer tur onlar önde gibi. Çok yakınız. İyi bir mücadele olacak. Umarım önde kalabiliriz. Ferrari ve Red Bull'un arkasında, onların önünde olabilirsek çok mutlu olabiliriz. Hedefimiz bu." dedi.