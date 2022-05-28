Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Gasly, Monako'da %100 rahat hissetmese de mutlu Sonraki / Alonso: "Sıralama için lastikleri biraz daha anlamalıyız"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Norris, Mercedes'in önünde olmalarına şaşırmış

McLaren pilotu Lando Norris, Monako GP öncesi gerçekleştirilen cuma antrenmanlarında Mercedes'in önünde yer almalarına şaşırdığını söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Norris, Mercedes'in önünde olmalarına şaşırmış
Haberi dinle

Sezona çok kötü başlangıç yapan McLaren, ilerleyen yarışlarda durumu düzeltmeyi başarmıştı ancak takım son yarış İspanya'da istenen performansı veremedi ve Mercedes'in gerisinde kaldı.

Norris, Monako'daki cuma antrenmanlarının her ikisinde de 5. hızlı turu kaydetti ve Ferrari ile Red Bull pilotlarının arkasında orta grubun en hızlısı olmayı başardı.

Norris, "Tabii ki en iyilerin arkasında olmak amacımız. Ancak bunun kolay olacağını düşünmüyorum çünkü Mercedes çok yakın görünüyor. AlphaTauri de çok yakın. Mercedes'in önünde olmamıza biraz şaşırdık. Onların önümüzde olmalarını bekliyordum ancak hedefimiz onların önünde yer almak. Bunu başarabilirsek çok mutlu olacağım."  dedi.

İspanya GP'ye sağlık sorunlarıyla katılan Norris, bu hafta sonu daha iyi hissettiğini söyledi.

Norris, "Geçen haftaya göre çok daha iyiyim. Şu anda yeniden röportaj yapabiliyor olmam iyi bir şey. Bu süreçte yapmaya çalıştığım şey sadece dinlenmek oldu. Boğazım, göğsüm, vücudumun tamamı ağrıyordu. Bu konuda çok zorlandım. Şu anda konuşabiliyor ve normal bir şekilde nefes alabiliyorum. Sürekli öksürmüyorum. Yani çok daha iyiyim. Hâlâ %100 değilim ve bu, Monako'da en güzel şey değil. Monako'da her zaman %100 olmak istersiniz, bu açıdan zor bir hafta sonu olacak. Ancak geçen haftaki durumuma göre çok daha mutluyum ve çok daha iyiyim. Özellikle de geçtiğimiz Pazar gününden sonra... Birkaç gün sonra mükemmel olacağımı düşünüyorum." dedi.

Norris, ayrıca araçlarının Monako'da geçen senekine çok benzer olduğunu söyledi. Geçen seneki sıralamalarda 5. olan Norris, yarışta 3. olarak podyuma çıkmayı başarmıştı.

Norris, "Aracımız şu ana kadar iyiydi. Geçen seneye çok benzer. Aracımız iyi performans sergiledi, takım iyi iş çıkardı. Ben de şimdiden oldukça iyi sürdüğümü hissediyorum. Bu açıdan evet. Mercedes ve AlphaTauri çok yakın. Bir tur ben öndeyim, diğer tur onlar önde gibi. Çok yakınız. İyi bir mücadele olacak. Umarım önde kalabiliriz. Ferrari ve Red Bull'un arkasında, onların önünde olabilirsek çok mutlu olabiliriz. Hedefimiz bu." dedi.

paylaşım
yorumlar
Gasly, Monako'da %100 rahat hissetmese de mutlu
Önceki haber

Gasly, Monako'da %100 rahat hissetmese de mutlu
Sonraki haber

Alonso: "Sıralama için lastikleri biraz daha anlamalıyız"

Alonso: "Sıralama için lastikleri biraz daha anlamalıyız"
Yorumları görüntüle
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik" Monako GP
Formula 1

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı! Monako GP
Formula 1

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!

Monako GP 3. antrenman: Perez, Leclerc'in önünde lider Monako GP
Formula 1

Monako GP 3. antrenman: Perez, Leclerc'in önünde lider

Son Haberler

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti
Formula 1 Formula 1

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"

Leclerc: "Son derece mutluyum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Son derece mutluyum"

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!
Formula 1 Formula 1

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.