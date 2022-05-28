Gasly, Monako'da %100 rahat hissetmese de mutlu

Haberi dinle

Gasly, cuma günkü antrenman seanslarında orta grubun zirvesinde yer alan pilotlardan birisiydi. İlk antrenmanda 6. olan Gasly, 2. antrenmanda 7. sıradaydı. İlk 3 sırada yer alan takımların pilotları haricinde Gasly'den daha hızlı tur atabilen tek isim McLaren'dan Lando Norris oldu.

Bir süredir istediği sonuçları almanın uzağında kalan Gasly, performansından mutlu olsa da daha fazlasını yapmaları gerektiğini ve özellikle sıralamalarda sorunlardan uzak durmalarının kritik olacağını söyledi.

Gasly, "Zor bir gündü ancak Monako'da her zaman öyledir. Performans açısından bu cuma gününden gerçekten mutlu olduğumu söyleyebilirim. Her zaman orta grubun önündeydik, bu gerçekten olumlu bir şey. Açıkçası direksiyonda çok zorlu bir çalışma oluyor ancak Monako'da hep bu şekilde olmasını beklersiniz."

"Şu ana kadar çok fazla pozitif şey olduğunu söyleyebilirim. Temiz turlar atmayı başardım, her şeyi bir araya getirdim ve rekabetçi oldum. Şu an için %100 rahat olduğumu söyleyemem çünkü birkaç kez sınırları bulmaya çalışırken orada burada duvara dokundum. Ancak genel olarak memnun kaldım. Cumartesi günü ileri yönde adım atmaya çalışacağız." dedi.

İlk 6 yarışta sadece 6 puan kazanabilen Gasly için öncelik sıralamalarda sorunlardan uzak durarak iyi bir sonuç almak olacak.

Gasly, "Doğru ayarları bulmaya çalışacağız. Burası kısa bir pist, çok fazla araç pistte oluyor ve bu daracık pistte en iyi pozisyonları almaya çalışan rekabetçi pilotlar var. Tabii ki kolay olmayacak. Bu hafta sonu tabii ki Q2'yi geçebilecek performansımız var. Sadece temiz turlar atmalıyız. Hatalar yapmamalı ya da aptalca durumlar içerisinde olmamalıyız. Sıralamalarda buna odaklanacağız." dedi.