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Formula 1 / Monako GP Haberler

Alonso: "Sıralama için lastikleri biraz daha anlamalıyız"

Fernando Alonso, Monako Grand Prix'si öncesi sıralama turları için lastikleri biraz daha anlamaları gerektiğini çünkü bu hafta sonu asıl meselenin gridde iyi bir pozisyon almak olacağını söyledi.

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Alonso: "Sıralama için lastikleri biraz daha anlamalıyız"
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Alpine, geçtiğimiz hafta sonu gösterdikleri güçlü performans göz önüne alındığında cuma günü Monako'da sönük bir gün geçirdi.

Her iki sürücü de 1. antrenmanda sıralamada düşüş yaşadı ancak Alonso, ikinci seansta ilk 10'a girmeyi başardı.

Ocon ise lastik aşınmasından şikayet ederek bunu başaramadı ve sıralamada iyi bir pozisyon elde etmek için aracındaki ayar değişikliklerinin önemli olduğunu söyledi.

Takımlar, yeni nesil araçlar ve dar cadde pisti ile bu hafta sonu geçiş yapmanın zor olacağına inanıyorlar. Bu yüzden herkes için sıralama seansında iyi bir pozisyon yakalamak önemli olacak.

Ocon, "Araçlar arasındaki farklı ayarlarla bugün çok şey öğrendik ve sıralama için daha iyi bir konumda olmamız için yapılacak çok iş var."

"Monako'da sıralama turlarının ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için bunu doğru yapmak önemli olacak." dedi.

Alonso ise ikinci antrenman sonrası şunları açıkladı: "Monako diğer pistlere kıyasla her zaman farklı çünkü araçta güven bulmanız gerekir."

"İlk antrenman biraz dağınıktı ama ikinci antrenmanda aracı ayarlamaya başladık. Bazı yerlerde dengeler tutarsız olduğu için düzeltilmesi gereken hâlâ daha fazla şey var."

"Aynı zamanda sıralama için lastikleri biraz daha anlamalıyız çünkü bu hafta sonu asıl konu gridde iyi bir pozisyon almak olacak."

"Hâlâ yapılacak işler var ama her turda adrenalin olduğu için burada sürmek her zaman çok özel." dedi.

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