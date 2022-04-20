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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Norris, McLaren'ın Imola'da "bir adım daha" atmasını umuyor

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, geçen yıl podyuma çıktığı Imola'da, önceki yarışlara göre ileriye doğru gitmelerini umuyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Norris, McLaren'ın Imola'da "bir adım daha" atmasını umuyor
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McLaren pilotu Lando Norris geçen yıl Imola'da üçüncü olmuş ve podyuma çıkmayı başarmıştı. Hatta bir ara ikinciydi.

McLaren bu hafta sonu MCL36'nın hızının ilk üçe girmeleri için yeterli olmayacağının farkında ancak hafta sonundan çifte puanla ayrılmayı hedefliyorlar.

Norris, geçen yıl podyuma çıktığı Imola hakkında şunları söyledi: "Imola'ya döndüğüm için mutluyum! Geçen yılki yarış harikaydı. Sezonun ilk podyumunu burada kazandım."

"Henüz bu yıl podyum için savaşmıyoruz ama bu hafta sonu ilerleme kaydetmemizi ve bir adım daha ileri gitmemizi umuyorum."

"Imola kendine has karakteri olan hızlı bir pist. Bu nedenle yeni araçları orada sürmenin eğlenceli olacağını düşünüyorum. Sprint yarışı her zaman taraftarların ilgisini çekiyor ve ben de hafta sonunun nasıl geçeceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Avustralya yarışı takım için olumluydu fakat istediğimiz pozisyona gelmeden önce yapılacak çok fazla şey olduğunu biliyoruz. Gelişmeye devam etmek, aracın özelliklerini öğrenmek ve her fırsatı kullanmaya hazır olmak gerekiyor."

Daniel Ricciardo ise henüz istedikleri seviyede olmadıklarını kabul etse de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"Melbourne'deki yarışta aldığım güçlü sonucun ardından iyi bir ruh hali içerisindeyim. Umarım bu ivmeyi Imola'da sürdürebiliriz."

"Bu hafta sonu sprint yarışının geri dönmesiyle her şey mümkün. Başımızı önümüze eğmeli, gelişmeye devam etmeli ve araçtan mümkün olduğunca fazlasını almalıyız."

"Imola teknik açıdan zor, hızlı ve akıcı bir pist. Yeni nesil araçların bu şartlarda nasıl performans göstereceğini ben de merak ediyorum. Geçen yıl Imola'da çok puan almıştık ve umarım bu hafta sonu da iyi puanlar alabiliriz."

"Melbourne'deki yarış, takım için ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdı. Fakat aracın performansını istediğimiz yere getirmek için gitmemiz gereken uzun bir yol var."

"Yine de takıma, hem fabrikada hem de pistte yaptıkları tüm çalışmalardan dolayı teşekkürler."

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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