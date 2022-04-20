Albon: "Umarım yakaladığımız momentumu Imola'ya taşıyabiliriz"

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Williams'ın Taylandlı sürücüsü Alex Albon, Melbourne'de en geriden başladığı yarışta, son tura kadar pite girmemiş ve 10. olarak bu yılki ilk puanını almıştı.

Aslında Williams bu yıla pek iyi başlayamadı ve şu anda gridin en yavaş aracına sahip gibi görünüyor. Fakat Albon, Melbourne'de puan alarak yakaladıkları momentumu Imola'ya taşımalarını umuyor.

Albon, şöyle dedi: "Sprint yarış formatında ilk kez yarışıyorum."

"Bu yüzden hafta sonu farklı yaklaşım sergilemeyi ve hem zorluklarla yüzleşmeyi hem de karşımıza çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Imola geçmişte takım için oldukça iyi bir pist oldu ve bu yüzden başımızı önümüze eğip ne yapacağımızı göreceğiz."

"Melbourne'de harika bir yarış çıkardık ve takım strateji konusunda inanılmazdı. Umarım bu momentumu bu hafta sonu daha fazlası için kullanabiliriz."

Nicholas Latifi de Imola'da yarışmaktan büyük keyif aldığını ve hafta sonu için sabırsızlandığını söyledi.

"Imola'da piste çıkacağım için çok heyecanlıyım. Bu yılın ilk sprint yarışı olacak. Bu yüzden bu formatı ve bize sunacağı fırsatları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Ayrıca, bu yeni araçlar hakkında bilgi edinmeye devam ederken takımlar için bir başka zorluğa daha neden olacak."

"Emilia Romagna pisti önceki yıllarda aracımıza uyma eğiliminde olan ve kesinlikle sürüş yapmaktan keyif aldığım bir pist. Pek çok harika virajı ve kerbleri olan gerçek bir eski tarz pist. Orada piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images