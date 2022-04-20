Imola'da yine tek DRS bölgesi olacak

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FIA, Emilia Romagna GP öncesinde yayınladığı belgelerle, bu yılki Imola yarışında, tıpkı geçen yıl olduğu gibi tek DRS bölgesi olacağını doğruladı.

DRS algılama noktası 17. virajdan 385 metre önce, DRS aktivasyon noktası ise 19. virajdan 60 metre önce yer alacak.

Geçen yıla göre pistte önemli bir değişiklik olmadığı da doğrulandı.

Öte yandan FIA, bu hafta sonu yapılacak yarışta pilot hakem görevini kimin üstleneceğini de açıkladı.

Buna göre Mika Salo, Emilia Romagna GP'de üçüncü pilot hakem olarak görev yapacak.

Bu yıl şimdiye kadar bu görevi Derek Warwick ve Enrique Bernoldi üstlenmişti. Bu yıl pilot hakemler: Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Suudi Arabistan GP Enrique Bernoldi Avustralya GP Enrique Bernoldi Mika Salo