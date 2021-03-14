Norris, McLaren'ın çalışmalarından memnun

McLaren pilotları, sorunsuz bir cumartesi günü geçirdiler ve her iki pilot da çok sayıda tur atmayı başardı.

Şu anda takım için her şey iyi görünüyor ve cumartesi günkü testin ardından konuşan Norris, çalışmalarından memnun olduğunu söyledi.

Norris, “Testin ikinci günü daha iyi geçti, hava daha iyiydi ve iyi bir çalışma yapmayı başardık."

"Seansımın yaklaşık yarısında aerodinamik testler gerçekleştirdim ve ardından yarış hafta sonuna hazırlanabilmek adına hem kısa hem de uzun sürüşler yaptım."

"Pazar günü hangi alanlara odaklanılacağını anlamak için hem uzun hem de kısa sürüşler yaparak aracın davranışını değerlendirmek önemliydi."

"Topladığımız verileri analiz edeceğiz, ayarlamalar yapacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Sezonun ilk yarışı için en iyi hazırlığı yaptığımızdan emin olmalıyız. Şimdiye kadarki çalışmalar güzel gidiyor ve bundan memnunum." dedi.

Daniel Riccardo ise sabah bölümünü ilk sırada tamamladı ve araç hakkında olumlu konuştu.

“Bizim için bir başka bir olumlu gün daha oldu. Her şey yolunda gitti ve artık son kez piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Çok sayıda tur attık ve araç çok dayanıklı. Her geçen tur kendime daha çok güveniyorum."

"İlk iki gün havanın çok sıcak olduğu sabah seansında çalıştım ve buradaki yarış gece olacak. Son gün öğleden sonra çalışacağım ve daha fazla zorlayıp, neler yapabileceğimizi daha iyi anlayacağım."