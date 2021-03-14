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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Hızlı ve dayanıklı görünüyoruz"

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, Editör

Pierre Gasly, AlphaTauri ile katıldığı ilk testlerin ardından AT021 hakkında olumlu konuştu.

Gasly: "Hızlı ve dayanıklı görünüyoruz"

AlphaTauri'nin şimdiye kadar ortaya koyduğu dayanıklı ve güçlü performans, pek çok kesimin dikkatini çekti.

Dünkü sürüşün ardından konuşan F1 yorumcusu Jolyon Palmer, "AlphaTauri harika bir iş çıkardı ve Ferrari'nin çok ilerisindeydi. Pierre Gasly, Red Bull'da Sergio Perez'in temposunda gidiyordu, bu yüzden AlphaTauri çok hızlı olabilir." dedi.

Cumartesi gününün ardından konuşan Pierre Gasly, araç hakkında olumlu sözler sarf etti.

Gasly şöyle konuştu: “Benim için bir başka olumlu gün daha oldu. Öğleden sonraki seansta pek çok tur attım. Uzun sürüşlerle ilgili belirlediğimiz programı tamamlamayı başardık ve günümüzü, en yumuşak C5 lastiğiyle attığımız bir dizi turla sonlandırdık. Özellikle geçen yıla kıyasla araçta çok rahattım, bu yüzden gerçekten harikaydı."

"Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var ama testin bitimine bir gün kala iyi durumda olduğumuza inanıyorum. İyi bir tempomuz var."

"Honda motoru çok verimli ve şimdiye kadar önemli bir dayanıklılık sorunumuz olmadı. Yarışta bu motora mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Testlerin üç gün sürdüğü ve iki sürücü arasında bölündüğü düşünüldüğünde, bunun son derece zor olacağını biliyordum. Ancak Bahreyn Grand Prix'sinden önce pek çok tur attım ve kendimi oldukça rahat hissediyorum. "

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Editör Kemal Şengül

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