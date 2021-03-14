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Formula 1 / Bahreyn Mart testi / Analiz

Red Bull RB16B'nin sırları açığa çıktı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1 takımlarının yeni araçlara dair sırlarını haftalar boyunca gizlemesinin ardından, Bahreyn testlerinde sırlar gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Sırları ortaya çıkan araçlardan birisi de Red Bull RB16B oldu.

Red Bull RB16B'nin sırları açığa çıktı

Red Bull, 2021 öncesindeki lansmanlarda yeni aracını en çok saklayan takımlardan birisiydi. Red Bull tarafından yayınlanan RB16B fotoğrafları özenle hazırlanmış ve birçok yeri karartılmıştı. Bunun dışında takım testler öncesinde aracını piste çıkarsa da, ona dair hiç fotoğraf yayınlamadı.

Ancak Bahreyn'deki testlerin başlamasıyla, dikkatli incelemelerin ardından Red Bull araç konseptine ve en son güncellemelerine dair daha fazla şey öğrenmeyi başardık.

 

Red Bull, bu sene için sahip olduğu gelişim jetonlarını aracın arkasında kullandı. Bu kapsamda vites kutusunun koyulduğu alanda ve arka süspansiyonlarda değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerin aracın mekanik tasarımı üzerinde etkisi olsa da, yapılan değişiklikler büyük ölçüde aracın arka tarafındaki yere basma gücünü iyileştirme amaçlı, yani aerodinamik temelliydi. Bu sene araçların arka tarafında kurallarla yere basma gücünün azaltılmasının ardından takımlar, kaybı telafi etmek için büyük çaba harcıyorlar.

Red Bull, aracın arka tarafını güncellerken Mercedes'ten ilham aldı ve yeni süspansiyonlarını Mercedes gibi mümkün olduğu kadar yüksek ve geride konumlandırdı.

Bu sayede lastiğin iç duvarı ile difüzörün şişkin bölümü ve kola şişesi bölümünün altından hava akımının daha temiz bir şekilde geçmesi sağlanıyor.

Red Bull bu arada bu sene tek destek kollu arka kanat kullanıyor. Bu destek kolunun alt kısmı, egzozun etrafını sarıyor. Takım yine de bu bölümde de değişiklik yapmış.

Eskiden egzozun üstünde iki parça halinde bulunan atık borusu, bu sene egzozun altına alınmış ve iki küçük parça yerine tek parça biraz daha geniş boru kullanılmış.

Atık borusunun ana egzoz borusunun tam altına alınmasıyla, egzoz borusunu normalde saran destek kolunun şekli de değişmiş ve geriye doğru uzatılmış. (Aşağıdaki resimlerde 2020 tasarımları yer alıyor.

Red Bull Racing RB16 exhaust comparison
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

En son güncellemeler

En dikkat çekici şeylerden birisi, testlerde kullanılan araçta lansmanda yayınlanan araca göre şimdiden yeni aerodinamik güncellemeler olması.

Yeşil ok ile gösterilen sidepod kaza barının altında, aşağıya doğru sarkan yeni bir aerodinamik parça bulunuyor.

Bu parça, normalde sidepodun altındaki kesik nedeniyle araçtan uzaklaşabilecek hava akımını karosere daha yakın tutmaya ve aşağı yönlü hava akımını iyileştirmeye yardımcı oluyor.

 

Testlerin ilk gününde tabanın kırmızı ok ile gösterilen ve bu seneki kurallar gereği kırpılmanın başladığı bölümde oldukça büyük bir hava yönlendirici kanat kullanılmıştı.

Takımlar bu sene genel olarak tabanın kırpılmaya başladığı bölümde benzer çözümler kullanıyorlar. Burada kullanılan parçalar, takımların kullandıkları diğer parçalara ve hava akımını yönlendirme hedefine göre şekilleniyor.

Bu alanda çalışmaları sürdüren takım, testlerin ikinci gününde tabanın arka kısmına öndeki parçanın tasarımına benzer yönlü mavi ok ile gösterilen küçük kanatçıkları ekledi. 

Takım taban üstündeki bu kanat ve kanatçıklarla, bu sene kurallar gereği kaldırılan ucu kapalı yarıklar ve kesiklerle arka tekerleklerin önünde kaybettiği performansı telafi etmeye çalışıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Takımlar Red Bull Racing
Editör Matt Somerfield

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