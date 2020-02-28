Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
272 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Norris: "McLaren bazı alanlarda gelişemedi"

paylaşım
yorumlar
Norris: "McLaren bazı alanlarda gelişemedi"
Ekleyen:
, Editör
28 Şub 2020 14:28

Lando Norris, McLaren'ın 2020 Formula 1 aracının bazı alanlarda yeterince gelişemediğini ve Melbourne'den önce çözmelerinin mümkün olmadığı zayıflıklar olduğunu söyledi.

McLaren'ın çaylak pilotu Lando Norris  sezon öncesi testlerinde Carlos Sainz ile birlikte McLaren aracını süren isimlerden biriydi.

Perşembe gününün ardından konuşan Norris, MCL35'in bazı zayıflıklara sahip olduğunu ancak bazı alanlarda çok daha iyi olduğunu söyledi.

"Bu aracı sürmek çok daha keyifli. Daha az limitlerdeyiz ve 2019'a göre her alanda daha dengeli."

"Zorlamaya devam ediyorsunuz ve sınıra doğru yaklaşmaya çalışıyorsunuz, ancak sürerken daha tutarlı ve keyifli."

 "Gelişen şeyler var. Geçen haftadan bu yana kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunum, ancak bugünkü rüzgar gibi diğer şeylerde aracın nasıl olduğunu hissetmek zordu."

"Bence araç için neyin iyi neyin iyi olmadığını anlıyoruz ve hangi alanlarda çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

"Avustralya için zayıf alanların gelişimi kolay değil, ama bulunduğumuz biliyoruz ve bu iyi bir şey.

"2019'a kıyasla bazı alanlarda kaydettiğimiz gelişimden oldukça memnunum. Diğer şeylerde ise istediğimiz kadar ilerleyemedik."

"Elbette Mercedes her alanda en iyisi. Onlar kadar rekabetçi olduğumuz herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak, Formula 1'de gelişmek kolay değil ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum."

Norris, yarış simülasyonlarını da değerlendirdi.

"Mükemmel değildi. Hızımız Alfa Romeo'dan çok daha iyiydi, en azından ilk turlarda öyleydi."

"Herkesin testlerde DRS'yi kullanabilmesi beni rahatsız ediyor, çünkü birisi sizi yakaladığında DRS'yi ileride kalmak için açıyorsunuz ve bu da arkadaki sürücüye acı veriyor."

"Ancak öğrenmek, diğer araçları takip etmek ve aerodinamiyi kaybetmeye alışmak açısından faydalı oldu."

"En temiz simülasyon değildi, ama öğrenmesi iyiydi. "

"Tek tur tempomuza gelirsek, daha fazlası için potansiyelimiz vardı, ama en azından temiz bir sürüştü. Makul ve rekabetçiydi."

"Geçen haftadan bu yana kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunum."

Alakalı video

Sonraki haber
Racing Point, sezon başında Ferrari'ye karşı yarışma ihtimallerini reddetmiyor

Önceki haber

Racing Point, sezon başında Ferrari'ye karşı yarışma ihtimallerini reddetmiyor

Sonraki haber

Ocon, Renault'nun R.S.20 ile geliştiğinden emin

Ocon, Renault'nun R.S.20 ile geliştiğinden emin
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
13 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı anlatım: 2. Barcelona testleri 3. gün

2
Formula 1

2020 ikinci Barcelona testleri 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo!

3s
3
Formula 1

Mercedes motor değiştirmek zorunda kaldı

4
Formula 1

Vettel, Ferrari'nin zayıf olduğu noktayı açıkladı

5
Formula 1

Racing Point, sezon başında Ferrari'ye karşı yarışma ihtimallerini reddetmiyor

2s

Son Videolar

2. Barcelona testleri 2. gün özeti 03:49
Formula 1

2. Barcelona testleri 2. gün özeti

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Son Haberler

Ocon, Renault'nun R.S.20 ile geliştiğinden emin
F1

Ocon, Renault'nun R.S.20 ile geliştiğinden emin

Norris: "McLaren bazı alanlarda gelişemedi"
F1

Norris: "McLaren bazı alanlarda gelişemedi"

Racing Point, sezon başında Ferrari'ye karşı yarışma ihtimallerini reddetmiyor
F1

Racing Point, sezon başında Ferrari'ye karşı yarışma ihtimallerini reddetmiyor

2020 ikinci Barcelona testleri 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo!
F1

2020 ikinci Barcelona testleri 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo!

Ricciardo Avustralya GP etkinliklerine katılımını azaltacak
F1

Ricciardo Avustralya GP etkinliklerine katılımını azaltacak

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.