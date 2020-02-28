Norris: "McLaren bazı alanlarda gelişemedi"

McLaren'ın çaylak pilotu Lando Norris sezon öncesi testlerinde Carlos Sainz ile birlikte McLaren aracını süren isimlerden biriydi.

Perşembe gününün ardından konuşan Norris, MCL35'in bazı zayıflıklara sahip olduğunu ancak bazı alanlarda çok daha iyi olduğunu söyledi.

"Bu aracı sürmek çok daha keyifli. Daha az limitlerdeyiz ve 2019'a göre her alanda daha dengeli."

"Zorlamaya devam ediyorsunuz ve sınıra doğru yaklaşmaya çalışıyorsunuz, ancak sürerken daha tutarlı ve keyifli."

"Gelişen şeyler var. Geçen haftadan bu yana kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunum, ancak bugünkü rüzgar gibi diğer şeylerde aracın nasıl olduğunu hissetmek zordu."

"Bence araç için neyin iyi neyin iyi olmadığını anlıyoruz ve hangi alanlarda çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

"Avustralya için zayıf alanların gelişimi kolay değil, ama bulunduğumuz biliyoruz ve bu iyi bir şey.

"2019'a kıyasla bazı alanlarda kaydettiğimiz gelişimden oldukça memnunum. Diğer şeylerde ise istediğimiz kadar ilerleyemedik."

"Elbette Mercedes her alanda en iyisi. Onlar kadar rekabetçi olduğumuz herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak, Formula 1'de gelişmek kolay değil ve kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum."

Norris, yarış simülasyonlarını da değerlendirdi.

"Mükemmel değildi. Hızımız Alfa Romeo'dan çok daha iyiydi, en azından ilk turlarda öyleydi."

"Herkesin testlerde DRS'yi kullanabilmesi beni rahatsız ediyor, çünkü birisi sizi yakaladığında DRS'yi ileride kalmak için açıyorsunuz ve bu da arkadaki sürücüye acı veriyor."

"Ancak öğrenmek, diğer araçları takip etmek ve aerodinamiyi kaybetmeye alışmak açısından faydalı oldu."

"En temiz simülasyon değildi, ama öğrenmesi iyiydi. "

"Tek tur tempomuza gelirsek, daha fazlası için potansiyelimiz vardı, ama en azından temiz bir sürüştü. Makul ve rekabetçiydi."

"Geçen haftadan bu yana kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunum."

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