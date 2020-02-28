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Formula 1 / Son dakika

Racing Point, sezon başında Ferrari'ye karşı yarışma ihtimallerini reddetmiyor

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Racing Point, sezon başında Ferrari'ye karşı yarışma ihtimallerini reddetmiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Şub 2020 12:54

Racing Point teknik direktörü Andy Green, takımının sezon başında ekibinin Ferrari için bir tehdit olduğu fikrini reddetmedi.

Silverstone merkezli ekip, geçen yılki Mercedes W10'un tasarımından ilham alınarak tasarlanan RP20 ile sezon öncesi testlerine güçlü bir başlangıç yapmıştı.

Geçtiğimiz perşembe günü konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Racing Point'in çok iyi göründüğünü ve hatta kendileri için bile bir tehdit olabileceklerini söyledi.

"Kesinlikle çok yakınlar. Sanırım araçlarının tasarımına bakınca şaşırtıcı değil. Kesinlikle evet, onlar bir tehdit."

"Ama bir takım olarak Ferrari'nin şu andan itibaren aracı geliştirecek kadar güçlü olduğuna ve gelecekte tehdit edilmeyecek kadar güçlü olacağımıza eminim."

Motorsport.com'dan Binotto'nun yorumlarının Racing Point'in araca olan güvenini tekrar gösterip göstermeyeceği sorusuna Green şöyle yanıt verdi: "Göreceğiz. Sadece elimizdeki paketten alabileceğimizin en iyisini almaya çalışıyoruz.

"Sonrasında ilk birkaç yarışta nerede olacağımızı göreceğiz. Ama umut verici olduğu kesin."

Sergio Perez bu hafta RP20'nin kariyerinde sahip olduğu en iyi F1 aracı olduğunu söyledi ve Green, ekibinin yapması gereken çok işi olmasına rağmen sahip oldukları paketten memnun olduklarının altını çizdi.

“Bulunduğumuz yerden memnun olmadığımızı söyleseydim yalan söylemiş olurdum. Bulunduğumuz yerden memnunuz.

"Araçta gördüğümüz performans seviyesi, rüzgar tünelinde ve simülatörde elde ettiğimiz veriler gibi."

"Pilotlarımız aracı birkaç hafta önce sürdüler ve bu konuda oldukça heveslilerdi. Bu yüzden gelecekte olan şeylere hazırlıklılardı."

"Simülatör çalışmasında gördüklerimizi tamamen gerçeği dönüştürüp dönüşteremeyeceğimizden tam olarak emin değildik. Şimdiye kadar gördüğümüz her şeş gerçekleştiğini gösteriyor."

Adam Cooper

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

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