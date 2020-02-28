Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
272 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Barcelona Şubat testi I / Son dakika

Ocon, Renault'nun R.S.20 ile geliştiğinden emin

paylaşım
yorumlar
Ocon, Renault'nun R.S.20 ile geliştiğinden emin
Ekleyen:
, Editör
28 Şub 2020 15:34

Esteabn Ocon, Renault'nun yeni R.S.20 ile ileriye doğru adımlar attığına inanıyor.

Renault, geçen yıla kıyasla önemli bir adım atmak istediği 2020 aracını Barcelona testinde ortaya çıkardı ve üç gün boyunca hem Esteban Ocon hem de Daniel Ricciardo yeni aracı sürdü.

Testlerin ardından konuşan Ocon, "Kesinlikle ileri yönde atılmış bir adım ve bence bu sabah aracı nerede geliştirmemiz gerektiğini görmek açısından çok iyiydi, çünkü dün akşam daha fazla aero işi vardı ve gerçekten düzgün bir sürüş yapamadık. Bu yüzden bugün aracın sınırlamalarını hissetmeye daha fazla odaklanabildik."

"Şu anda genel olarak net bir resmimiz var ve Daniel ile aynı yöne doğru ilerliyoruz. Bu da her zaman için iyi bir şeydir, çünkü her ikimiz de aynı yorumlara sahibiz. Bu yüzden, evet, şimdiye kadar iyi bir başlangıç ​​yaptık ve gelecek hafta neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

"Genelde testlerde mümkün olduğunca çok tur atmamız gerekiyor. Hatta bugün programı biraz aştık, bu yüzden sabah bölümünü erken bitirdik. Çocuklara araçla ilgili pozisyon değişikliği yapmaları ve Daniel'in iyi bir öğleden sonra geçirmesi için aracı hazırlamaları için vakit ayırmaya çalıştık."

"Yani, evet, çok verimli bir sabah ve genel olarak bence günden oldukça memnunuz."

"Abu Dhabi'de piste çıkmak çok önemliydi. Buraya daha hazır geldik ve burada daha da hazır olduk.  Sonuçta sahip olduğumuz zaman çok kısa. Demek istediğim, henüz çok yeniyim ve geçmişte böyle durumlarda olduğumuzu hatırlamıyorum, çünkü daha fazla sürüş yapabiliyorduk. Bu yüzden Abu Dhabi'deki iki gün çok önemliydi. Sadece sezona hazırlanmak için başlangıç noktası oldu ve şimdi devam ediyoruz. Bu iyi bir şey." dedi.

Ricciardo'ya kıyasla sürüş tarzının ne kadar farklı olduğu sorusuna, "Demek istediğim, henüz ilk günlerdeyiz. Daniel'in nasıl sürdüğünü görmek zorundayız, şu ana kadarki ilk verilerle, evet, çok karşılaştırılabilir göründüklerini söyleyebilirim."

"Yaptığımız birkaç farklı şey var ve bu da normal. Ama sürüşlerimiz benzer. Şimdi onun nasıl çalıştığını daha yakından görmek için sabırsızlanıyorum, çünkü onun deneyimi, özellikle yılın bu zamanında benim için çok önemli."

Bence takımın üzerinde çalışması gereken çok şey var. Aracın dengesi üzerinde çalışmalıyız. Henüz tam olarak olmak istediğimiz yerde değiliz ama düzeltilemeyecek bir şey değil, ki bu iyi bir şey. Sahip olmak istediğim şey, günün sonuna gelmek ve 'tamam, dengeyi çözdük ve Melbourne'e varınca iyi hissedeceğim' demek olacak."

"Dürüst olmak gerekirse araçta kendimi iyi ve rekabetçi hissediyorum.Tabii ki her zaman daha iyisini yapabilirsiniz. Ama şu anda bulunduğum yerde kendimi çok iyi hissediyorum." 

Alakalı video

Sonraki haber
Norris: "McLaren bazı alanlarda gelişemedi"

Önceki haber

Norris: "McLaren bazı alanlarda gelişemedi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi I
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
13 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı anlatım: 2. Barcelona testleri 3. gün

2
Formula 1

Racing Point, sezon başında Ferrari'ye karşı yarışma ihtimallerini reddetmiyor

2s
3
Formula 1

Vettel, Ferrari'nin zayıf olduğu noktayı açıkladı

4
Formula 1

2020 ikinci Barcelona testleri 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo!

3s
5
Formula 1

Mercedes motor değiştirmek zorunda kaldı

Son Videolar

2. Barcelona testleri 2. gün özeti 03:49
Formula 1

2. Barcelona testleri 2. gün özeti

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Son Haberler

Ocon, Renault'nun R.S.20 ile geliştiğinden emin
F1

Ocon, Renault'nun R.S.20 ile geliştiğinden emin

Norris: "McLaren bazı alanlarda gelişemedi"
F1

Norris: "McLaren bazı alanlarda gelişemedi"

Racing Point, sezon başında Ferrari'ye karşı yarışma ihtimallerini reddetmiyor
F1

Racing Point, sezon başında Ferrari'ye karşı yarışma ihtimallerini reddetmiyor

2020 ikinci Barcelona testleri 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo!
F1

2020 ikinci Barcelona testleri 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ricciardo!

Ricciardo Avustralya GP etkinliklerine katılımını azaltacak
F1

Ricciardo Avustralya GP etkinliklerine katılımını azaltacak

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.