Ocon, Renault'nun R.S.20 ile geliştiğinden emin

Renault, geçen yıla kıyasla önemli bir adım atmak istediği 2020 aracını Barcelona testinde ortaya çıkardı ve üç gün boyunca hem Esteban Ocon hem de Daniel Ricciardo yeni aracı sürdü.

Testlerin ardından konuşan Ocon, "Kesinlikle ileri yönde atılmış bir adım ve bence bu sabah aracı nerede geliştirmemiz gerektiğini görmek açısından çok iyiydi, çünkü dün akşam daha fazla aero işi vardı ve gerçekten düzgün bir sürüş yapamadık. Bu yüzden bugün aracın sınırlamalarını hissetmeye daha fazla odaklanabildik."

"Şu anda genel olarak net bir resmimiz var ve Daniel ile aynı yöne doğru ilerliyoruz. Bu da her zaman için iyi bir şeydir, çünkü her ikimiz de aynı yorumlara sahibiz. Bu yüzden, evet, şimdiye kadar iyi bir başlangıç ​​yaptık ve gelecek hafta neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

"Genelde testlerde mümkün olduğunca çok tur atmamız gerekiyor. Hatta bugün programı biraz aştık, bu yüzden sabah bölümünü erken bitirdik. Çocuklara araçla ilgili pozisyon değişikliği yapmaları ve Daniel'in iyi bir öğleden sonra geçirmesi için aracı hazırlamaları için vakit ayırmaya çalıştık."

"Yani, evet, çok verimli bir sabah ve genel olarak bence günden oldukça memnunuz."

"Abu Dhabi'de piste çıkmak çok önemliydi. Buraya daha hazır geldik ve burada daha da hazır olduk. Sonuçta sahip olduğumuz zaman çok kısa. Demek istediğim, henüz çok yeniyim ve geçmişte böyle durumlarda olduğumuzu hatırlamıyorum, çünkü daha fazla sürüş yapabiliyorduk. Bu yüzden Abu Dhabi'deki iki gün çok önemliydi. Sadece sezona hazırlanmak için başlangıç noktası oldu ve şimdi devam ediyoruz. Bu iyi bir şey." dedi.

Ricciardo'ya kıyasla sürüş tarzının ne kadar farklı olduğu sorusuna, "Demek istediğim, henüz ilk günlerdeyiz. Daniel'in nasıl sürdüğünü görmek zorundayız, şu ana kadarki ilk verilerle, evet, çok karşılaştırılabilir göründüklerini söyleyebilirim."

"Yaptığımız birkaç farklı şey var ve bu da normal. Ama sürüşlerimiz benzer. Şimdi onun nasıl çalıştığını daha yakından görmek için sabırsızlanıyorum, çünkü onun deneyimi, özellikle yılın bu zamanında benim için çok önemli."

Bence takımın üzerinde çalışması gereken çok şey var. Aracın dengesi üzerinde çalışmalıyız. Henüz tam olarak olmak istediğimiz yerde değiliz ama düzeltilemeyecek bir şey değil, ki bu iyi bir şey. Sahip olmak istediğim şey, günün sonuna gelmek ve 'tamam, dengeyi çözdük ve Melbourne'e varınca iyi hissedeceğim' demek olacak."

"Dürüst olmak gerekirse araçta kendimi iyi ve rekabetçi hissediyorum.Tabii ki her zaman daha iyisini yapabilirsiniz. Ama şu anda bulunduğum yerde kendimi çok iyi hissediyorum."

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