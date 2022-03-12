Norris: "Hamilton'ın yapmaları gerektiğini söylediğinden çok daha fazlasını yapmalıyız"

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McLaren, Barselona'daki güçlü testin ardından Bahreyn testlerinden istediğini alamadı.

Daniel Ricciardo'nun hastalığı nedeniyle test boyunca Lando Norris sürüş yapmak zorunda kaldı. Norris, aşırı ısınan frenler nedeniyle üç gündür uzun sürüş denemesi yapamıyor ve takım henüz bu problemi çözebilmiş değil.

Norris, "Testler idealden uzak. Henüz iki buçuk gün sürüş yaptım ve pürüzsüz gitmedi. Barselona iyiydi ama burada, turlarımızı büyük oranda kısıtlayan birkaç problemle karşılaştık."

"Düşük yakıtta sürüş yapabildik ama yüksek yakıtta uzun sürüş denemeleri yapamadık. Olmak istediğimiz yerin gerisindeyiz."

"Harika değil ama yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz ve kesinlikle gelişme var. Ancak bu olmak istediğimiz yer değil." dedi.

Norris, aracın Barselona'ya kıyasla gelişip gelişmediği sorusuna, "Bazı alanlarda gelişti, bazılarında gelişmedi."

"Barselona'da yüksek hızlı virajlarda güçlüydük. Geçtiğimiz yıllarda da böyleydi, yüksek hızlı virajlarda hep güçlü olduk. Bazen en rekabetçi bizdik."

"Ancak düşük hızlı virajlarda zorlanıyoruz ve burada da benzer bir durumdayız. Mercedes, Red Bull ve Ferrari bu tür virajlarda bizden oldukça ilerideler. Sanırım bu nedenle Barselona'da daha güçlü göründük."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Motorsport Images

"Hâlâ düzgün bir yerdeyiz. Sadece diğerlerinin ne zaman hızlarını gösterdiklerini ve ne zaman göstermediklerini bilmiyoruz. Anlamak zor."

"Yapacak çok fazla şey olduğunu biliyoruz. Lewis'in yapmasını gerektiğini söylediğinden çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor."

"Bu nedenle çok çalışıyoruz ve araca yenilikler getirip gelişmeye çalışıyoruz. Kesinlikle Barselona'daki kadar iyi bir yerde değiliz ama yine de iyiyiz." dedi.

Norris, fiziksel olarak nasıl olduğu sorusuna ise, "Çok fazla bir şey yapmış gibi hissetmiyorum."

"Dün 60 tur atmayı başardık ama pitten çıkış turları, giriş turları ve hızlı turları saydığınızda pek bir şey yapmadık."

"Genel olarak iyiyim, açıkçası burası çok fiziksel bir pist değil." dedi.